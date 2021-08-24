Bakan Koca’dan velilere aşı çağrısı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca
, 6 Eylül'de okulların açılacağını hatırlatarak aşı olmayan anne ve babalara çağrı yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "15.5 milyon kişi ilk doz Kovid
- 19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylül'de açılıyor. Hastalığa yakalananlar, çocuklarını üzer. Aşılarını olanlara, aşılarımızı yapanlara milyonlarca teşekkür. Toplam 90 milyon dozu geçtik. Erteleyenler de karar verdiğinde, sonuç sayılarla ifade edilemez" dedi. ANKARA