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Giriş Tarihi: 25.8.2021

Bakan Koca’dan velilere aşı çağrısı

Bakan Koca’dan velilere aşı çağrısı
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 6 Eylül'de okulların açılacağını hatırlatarak aşı olmayan anne ve babalara çağrı yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "15.5 milyon kişi ilk doz Kovid- 19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylül'de açılıyor. Hastalığa yakalananlar, çocuklarını üzer. Aşılarını olanlara, aşılarımızı yapanlara milyonlarca teşekkür. Toplam 90 milyon dozu geçtik. Erteleyenler de karar verdiğinde, sonuç sayılarla ifade edilemez" dedi. ANKARA
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Bakan Koca’dan velilere aşı çağrısı
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