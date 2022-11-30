Bakan Özer, 2023’te ücretsiz yemek imkanından 2,5 milyon öğrencinin yararlanacağını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlığın öğrencilerin eğitime erişimini artırmak için sosyal politikalarla öğrencileri desteklemeye devam ettiği belirtildi.

Şartlı eğitim yardımından öğrenci burslarına, taşımalı eğitimden ücretsiz yemek imkanına, ücretsiz ders kitaplarından yardımcı kaynaklara kadar çok sayıda projenin kararlı bir şekilde uygulanmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı, bu kapsamda yaptığı çalışmalar sonunda ücretsiz yemek yiyen öğrenci sayısını 1,5 milyondan 1 milyon 796 bin 985'e çıkardı." bilgisi paylaşıldı.

OKUL ÖNCESİNDE 400 BİN ÜCRETSİZ YEMEK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığının yıllardan beri çok sayıda sosyal politika ile eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeye devam ettiğini bildirdi.

Bu kapsamda öğrencilere ücretsiz yemek uygulamasının önemli bir destek programı olduğuna işaret eden Özer, şunları kaydetti:

"Her geçen gün bu programın kapsamını genişletmeye çalışıyoruz. Taşımalı eğitimden yararlanan yaklaşık 1 milyon öğrencimiz, ücretsiz öğle yemeği imkanından faydalanıyor. Son bir yıl okul öncesi eğitime erişimi artırmaya odaklandık. Bu nedenle ücretsiz yemeği özellikle okul öncesi eğitim kademesine yaygınlaştırmayı hedefledik. Bu kapsamda, şu ana kadar 400 bin okul öncesi çocuğumuzu ücretsiz yemek imkanından faydalandırıyoruz."

Bakan Özer, ücretsiz yemek programı kapsamını sürekli artırmayı hedeflediklerini; 2023'te bu sayıyı 2,5 milyona çıkartacaklarını ve burada okul öncesine ağırlık vereceklerini belirtti.