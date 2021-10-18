Bakan Özer, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut’la bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile beraberindeki heyetle bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Özer, AB ile eğitim alanında iş birliğinin uzun yıllardır devam ettiğini belirterek, "Karşılıklı öğrenmenin, iyi uygulama ve politikaların, bilgi ve deneyimin paylaşılması çerçevesinde eğitim alanında yapılan iş birliğine büyük önem vermekteyiz. İlerleyen süreçte 'Avrupa Eğitim Alanı ve Sonrası için (2021-2030) Eğitim ve Öğretimde Avrupa İş Birliği Stratejik Çerçevesi' kapsamında iş birliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

'ÖNÜMÜZDE HERHANGİ BİR ÖN KRİTER YOK'



Bakan Özer, AB'ye tam üyelik yolunda 26'ıncı Eğitim ve Kültür Faslı'nda önlerinde herhangi bir ön kriter bulunmadığını vurgulayarak ilerleme raporlarında bu kapsamda Türkiye'nin yeterli bir düzeye geldiğini söyledi. Eğitim ve öğretim kalitesini artırmak ve eğitimde fırsat eşitliğini tam olarak sağlamak üzere çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini kaydeden Özer, "Çok sayıda proje ile temel ve ortaöğretimin tüm düzeylerinde; mesleki eğitimde, hayat boyu öğrenmede eğitim hizmetlerimizin kalitesini artırmaya, eğitime devam oranlarımızı yükseltmeye ve içermeci eğitimi güçlendirmeye çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Önümüzdeki dönemde yapılacak tüm çalışmaların eğitimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi çerçevesinde olacağına vurgu yapan Bakan Özer, "Bu hedef doğrultusunda üç öncelik üzerinde çalışmalarımızı revize edip yoğunlaştırmayı planlıyoruz. Bunlar; erken çocukluk eğitimi ve temel eğitimin desteklenmesi, mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi ve öğretmenlerin mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesidir" dedi.



'BİN KONTEYNER ANA SINIFI KURACAĞIZ'



UNICEF ile birlikte IPA-2 kapsamında yürütülen 'Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması' projesiyle 300 konteyner ana sınıfının kurulacağını belirten Özer, okul öncesi eğitimde daha fazla çocuğa erişebilmek için ek bütçe sağlanarak bu sayıyı 300'den bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.



MEYER-LANDRUT: İŞ BİRLİKLERİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ



AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise konuşmasının başında Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilmesinden ötürü Bakan Özer'i tebrik etti. Milli Eğitim Bakanlığı görevinin büyük bir sorumluluk taşıdığını dile getiren Meyer-Landrut, söz konusu iş birliklerini sürdürmek istediklerini söyledi. Suriyeli sığınmacı çocukların eğitime erişimi konusunda Türkiye'nin çabalarını takdirle karşıladıklarını belirten Büyükelçi Meyer-Landrut, gerek mesleki eğitim gerekse okul öncesi eğitim konusunda iş birliğine hazır olduklarını söyledi.