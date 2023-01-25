Bakan Özer açıkladı: Türkiye, KKTC’deki tüm okullara destek sağlayacak

KKTC'DEKİ TÜM OKULLARA KÜTÜPHANE KURULACAK

KKTC'deki tüm okulların, Türkiye'de eş değeri olan en iyi okullarla eşleştirileceğini belirten Özer, "Bu eşleştirmenin ilk meyvesi olarak da KKTC'deki tüm okullara kütüphane kuracağız." dedi.

Kütüphanelerin okullar için önemli olduğuna dikkati çeken Özer, KKTC için planladıkları desteklerin 16 Şubat'a kadar uygulamaya konulacağını ifade etti.

Özer, KKTC için ara ve teknik eleman yetiştirecek mesleki eğitim alanında çalıştay planladıklarını aktararak, mesleki eğitim öğretmenlerinin tamamının Türkiye'de eğitim görmesini sağlayacaklarını kaydetti.

Mesleki eğitim alanında KKTC'de eğitim veren 12 meslek lisesinin tamamının laboratuvar ve altyapı çalışmalarını Milli Eğitim Bakanlığı olarak üstleneceklerini dile getiren Özer, bu okullara ders kitabı desteği sağlayacaklarını aktardı.

Özer, KKTC'li öğretmenlerin Türkiye'deki öğretmenevlerinden Türkiyeli meslektaşları gibi yararlanacağını ifade ederek, KKTC'ye eğitim alanında verilecek desteklerin artarak devam edeceğine dikkati çekti.