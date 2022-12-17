Bakan Özer: ’Aile Okulu’ projesiyle 1 milyon aileye ulaştık

Bakan Özer, yaptığı yazılı açıklamada; aile içi ilişkiler, ev yönetimi ve çocukların davranış yönetimlerine rehberlik edilmesi hedefleri doğrultusunda bakanlık tarafından yürütülen 'Aile Okulu' projesinin 81 ilde ve birçok farklı alanda uygulandığını belirtti. Özer, eğitimlerin şu anda 10 farklı dalda sürdüğünü kaydederek, "Sosyal beceri, aile içi iletişim yönetimi ve etkili iletişim, teknoloji kullanımı, ahlaki gelişim, stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre, ilk yardım gibi farklı konulardaki eğitimlerle ailelerimizi çok yönlü olarak destekliyoruz. Şu anda 10 farklı dalda süren eğitimlerimiz, farklı konuların eklenmesiyle 14 farklı başlıkta sürecek. Eğitime katılan ailelerimiz, eğitim süreci sonunda çocuklarıyla iletişimlerinin güçlendiğini, birçok süreçte çocuklarını çok boyutlu olarak nasıl desteklemesi gerektiğini öğrendiğini ifade ederek memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Türkiye genelindeki 1000 halk eğitimi merkezimiz vasıtasıyla çok önemli bir hizmeti sunarak ailelerimizi çok yönlü desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 1 milyon ailemize ulaşmış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.



'AİLELERİMİZİN DAHA FAZLA YANINDA OLACAĞIZ'

Bakan Özer, farklı alandaki eğitimlerin sürekli güncelleneceğini belirterek, "Projedeki eğitim konularına 'aile hukuku, Türk edebiyatında aile, bireysel gelişim ve kültürel farkındalık, anne baba tutumları ve çocuk gelişimi' olmak üzere 4 konu başlığı daha ekleyerek 'Aile Okulu' ikinci aşama eğitimleri ile ailelerimize ulaşmaya devam edeceğiz. Kültürel değerler bağlamında bizim için aile kurumu çok önemli. Biz aileyi ne kadar merkeze alır ve güçlendirip bilinçli kılarsak öğrencilerimizin de okullardaki çok yönlü başarısını o kadar desteklemiş oluruz. Toplumumuz da o kadar güçlü hale gelir; çünkü eğitim sadece okul içi faktörle gerçekleşen bir süreç değil; okul dışı, özellikle aile içindeki faktörler olan eğitim seviyesine, iletişim düzeyine oldukça bağımlı olan bir süreç" dedi.