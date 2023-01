Bakan Özer, Bakü Türk Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti

Burada okul yöneticileri ve öğretmenlere yönelik bir konuşma yapan Bakan Özer, Azerbaycan ile iş birliklerini geliştirme ve güçlendirme adına yaptıkları ziyaretler kapsamında Bakü Türk Anadolu Lisesinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Öncelikle okul yönetimine teşekkür eden Özer, lisenin başarılarından Milli Eğitim Bakanlığı olarak gurur duyduklarını dile getirerek lisenin daha iyi noktalara taşınması için her türlü imkânın seferber edileceğini kaydetti. Özer, "Bakü Türk Anadolu Lisesi, sadece akademik başarısı güçlü öğrenciler yetiştirmiyor; aynı zamanda kültürünü, tarihini ve coğrafyasını bilen öğrenciler yetiştiriyor" dedi.



"DENEYİMLERİMİZİ PAYLAŞARAK EĞİTİMİ DAHA İYİ NOKTAYA TAŞIYACAĞIZ"

Azerbaycan'a bir yurt dışı ülke olarak bakmadıklarını vurgulayan Bakan Özer, "Mevcut ilişkilerimizi değerlendirelim ve çok daha güçlü bir şekilde bu ilişkilerimizi özellikle Cumhuriyetin ikinci yüzyılında çok daha güçlendirerek yolumuzda ilerleyelim" diye konuştu.

Özer şöyle devam etti:

"Her alanda güçlü iş birliği için bu ziyaret dönüm noktası olacak. Millî Eğitim Bakanlığı olarak her türlü desteği vererek ilişkilerimizi çok daha iyi noktaya taşıyacağız. Ben inanıyorum ki yeni yüzyıl Türkiye yüzyılı, Türk yüzyılı olacaktır. Bu yüzyılın şekillendirilmesindeki en önemli etki de eğitimdir. Onun için eğitimle ilgili tüm deneyimlerimizi paylaşarak çok daha iyi noktaya taşıyacağız. İki ülke, sadece bölgesinde değil; dünyada sözü dinlenen, sadece ekonomik başarılarıyla gündeme gelen değil, merhametiyle, rahmetiyle, mazlumların yanında yer almayla ve barışla dünyaya şekil veren iki ülke olacaktır. Sizlerin de bu sürecin birer neferi olarak katkı vereceğinizden hiç şüphem yok."

Konuşmasında, okulun fiziki şartlarının iyileştirilmesi noktasında söz veren Bakan Özer, 2023 yılının Bakü Türk Anadolu Lisesi için kritik bir yıl olacağına işaret etti. Özer; lisenin daha kapsamlı, 2 bin 508 öğrencinin yer aldığı değil, 5 bin öğrencinin, 10 binlerin yer alacağı güçlü bir kampüs olarak yoluna devam edeceğine inandığını bildirdi. Özer, "Fiziki mekânı güçlendirirsek lise hem öğrenci kapasitesini genişletme hem de farklı etkinlikleri de bünyesinde barındırabilmeyle ilgili büyük açılımlar yapabilme imkânına kavuşmuş olacak" değerlendirmesinde bulundu.



"TABLET İHTİYACINI ANKARA'YA HABER VERDİK VE BİR GÜN İÇERİSİNDE BURAYA ULAŞMASINI SAĞLADIK"

Dün Büyükelçilikte okul yönetimi ile görüşmesinde ısrarla neye ihtiyacın olduğunu sorduklarını anlatan Bakan Özer, "Buradaki öğretmenlerimizin tablet ihtiyacı olduğunu öğrendik. Hemen Ankara'ya haber verdik ve bir gün içerisinde buraya ulaşmasını sağladık. Şimdi bu tabletleri sizlere dağıtabileceğiz. Burada bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah el ele vererek okulumuzu çok daha iyi noktalara taşıyacağız" bilgisini paylaştı.

Öğrenci ve öğretmenlerle sohbet ederek yetkililerden bilgi alan Bakan Özer, programın sonunda talepleri dinledi. Öğretmenler, öğretmenlik meslek kanunu ve yaptığı katkılardan dolayı için Bakan Özer'e teşekkür ederek, başöğretmenlikte bekleme süresine ilişkin bir değişiklik yapılıp yapılmayacağını sordu. Özer soruya, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikte bekleme süresini düşürmek için yasal düzenleme gerektiğini ve bunun için çalıştıklarını belirterek yanıt verdi.