Bakan Özer: Bu yıl tüm okullara yaklaşık 4 milyar liralık bütçe gönderdik

Göktürk'te yapımı tamamlanan Muhsin Yazıcı İlkokulu Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla açıldı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever tarafından yaptırıldığı ifade edilen okulun açılışında konuşan Bakan Özer, "Yeni eğitim öğretim yılına hazırlık çalışmaları kapsamında kırtasiye, temizlik, küçük onarım, donatım ve laboratuvar malzemesi ihtiyaçları için ilk kez bu yıl tüm okullara yaklaşık 4 milyar liralık bütçe gönderdik ve okulların hesaplarında 1 milyar 400 milyon lira da halen kullanılmayı bekliyor. Böylece okullar ile veliler arasındaki para ilişkisini ortadan kaldırdık. 19 yılda dağıtılan ücretsiz kitap sayısı toplam 3,5 milyara ulaştı. İkinci sınıftan 12'inci sınıfa kadar, siz değerli velilerimizin çocuklarının ilave bir yardımcı kaynak alma külfetine girmeden, 136 milyon yardımcı kaynağı tüm okullarımızda hazır ettik. Bu ay içerisinde 20 milyon ilave yardımcı kaynağı daha dağıtacağız. 4 milyon yardımcı kaynağı da Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüz dağıtacak. Dolayısıyla ilk kez, dağıtılan ücretsiz kitaplardan daha fazla, yani 160 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimize ulaştırmış olacağız" dedi.

Bölgenin en önemli sorunlarından birini daha çözüme kavuşturacak olan ilkokulun açılışı için düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken belediye meclis üyeleri, İlçe Emniyet Müdürü Levent Türkmen, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Zeki Gülter ve çok sayıda davetli katıldı.

Göktürk Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 32 derslikli Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu'nun açılışında konuşma yapan Bakan Özer, yaptığı konuşmada, merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ülkenin daha güzel olması için hayatını hiçe sayarak çalıştığını söyledi.

OKULLAR İLE VELİLER ARASINDAKİ PARA İLİŞKİSİNİ ORTADAN KALDIRDIK

Bakan Özer konuşmasında şunları söyledi:

"Yeni eğitim öğretim yılına hazırlık çalışmaları kapsamında kırtasiye, temizlik, küçük onarım, donatım ve laboratuvar malzemesi ihtiyaçları için ilk kez bu yıl tüm okullara yaklaşık 4 milyar liralık bütçe gönderdik ve okulların hesaplarında 1 milyar 400 milyon lira da halen kullanılmayı bekliyor. Böylece okullar ile veliler arasındaki para ilişkisini ortadan kaldırdık. Elbette sağda, solda, bazı okullardan bazı iddialar geliyor. Ama bakanlık olarak derhal üzerine gidip gerekli incelemeleri yapıyoruz. İstanbul'da 17 Haziran'da okulların kapanmasından bir hafta sonra hazırlıklara başladık. 153 milyon ücretsiz kitabı tüm okullarımızda hazır hale getirdik. 19 yılda dağıtılan ücretsiz kitap sayısı toplam 3,5 milyara ulaştı."

YARDIMCI KAYNAK SORUNU İÇİN DEVASA BİR ADIM ATILDI

Yıllardan beri eğitim sisteminde kronik bir problem olarak yer alan yardımcı kaynak sorununun çözümü için Milli Eğitim Bakanlığının devasa bir adım attığına dikkati çeken Özer, şöyle devam etti:

"İkinci sınıftan 12'inci sınıfa kadar, siz değerli velilerimizin çocuklarının ilave bir yardımcı kaynak alma külfetine girmeden, 136 milyon yardımcı kaynağı tüm okullarımızda hazır ettik. Bu ay içerisinde 20 milyon ilave yardımcı kaynağı daha dağıtacağız. 4 milyon yardımcı kaynağı da Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüz dağıtacak. Dolayısıyla ilk kez, dağıtılan ücretsiz kitaplardan daha fazla, yani 160 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimize ulaştırmış olacağız. Bu da eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi bağlamında çok önemli bir adım" dedi.

İSTANBUL'A 20 BİN ÖĞRETMENİN ATAMASI YAPILDI

Milli Eğitim Bakanı Özer, okulların temizliğiyle ilgili yaşanan ciddi sıkıntılar kapsamında bu yıl ilk defa okullar açılmadan bir hafta önce 60 bin temizlik elemanının tüm Türkiye'de çalışmaya başladığını söyledi. Özer ayrıca 19 milyonun üzerinde öğrenci, 1,2 milyon öğretmen, 57 bin 108 okul, 146 bin binanın bulunduğu bir eğitim sistemine sahip olunduğunu, son dönemde kente 20 bin öğretmenin atandığını ifade etti.

OKUL BİR HAYIRSEVER TARAFINDNA YAPTIRILDI

Törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, okulun isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever tarafından inşa edildiğini söyleyerek, eğitimle ilgili tüm ihtiyaçlarında Bakan Özer'in yanlarında olduğunu kaydetti.

DENİZ KÖKEN: 113'ÜNCÜ OKULUMUZ OLDU

Başkan Deniz Köken ise yaptığı konuşmada, "2002 yılında Eyüpsultan'ın nüfusu 250 bin civarındaydı, okul sayısı 34'tü. 2022 yılında Eyüpsultan'ın nüfusu 410 bin, okul sayımız 112'ydi. Bu okulumuzla birlikte 113'üncü okulumuz oldu. Yine de devam etmesi, yapılması gereken çalışmalarımız var. Şu anda 90 derslik Şehit Öğretmenler İlköğretim Okulu'nun ihalesi yapıldı. 36 derslikli 3 Şehitler okulumuz da yapılıyor. Bunlar da bittiğinde 4 tane daha okulumuz açılmış olacak. Birkaç lokasyonumuz daha var. Eyüpsultan'da okul yapımıyla ilgili tüm çalışmalarımız tamamlandığında 10 – 15 yıl okul ihtiyacımız olmayacak. Çalışmalarımız devam edecek" dedi.

BAKAN ÖZER'E PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Konuşmaların ardından Başkan Deniz Köken, Bakan Mahmut Özer'e üzerinde Enbiya Suresi'nin 30'uncu ayeti, "Biz her şeyi sudan yarattık" yazan ve Eyüp Sultan Türbesi ile Kuzu Çeşmesi'nin tasvir edildiği bir plaket takdim etti. Sonrasında ise Bakan Özer ve beraberindekiler, okulun açılış kurdelesini kesip sınıfları gezdi.

32 DERSLİKLİ OKULDA KONFERANS SALONU, LABORATUVARLAR VE YEMEKHANE DE VAR

Açılışı yapılan okul, çocukların iyi bir eğitim alabilmesi için modern çağın gereksinimlerini karşılayacak kapasitede tam donanıma sahip. Öğrencilerin geleceğe hazırlanmasına büyük katkı sağlayacak okulda 32 derslik, bilişim odası, konferans salonu, laboratuvar ve yemekhane bulunuyor.