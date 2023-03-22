Bakan Özer, çadır sınıfları ziyaret etti

Amasya Valiliği, Amasya İl Millî Eğitim Müdürlüğü, asrın deprem felaketinden en çok etkilenen ve adeta taş üstünde taş kalmayan Hatay'da çadır sınıflar kurdu.Hem yetişkinlerin hem de gençlerin eğitimine destek olmak için kurulan çadır sınıflar, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından ziyaret edildi. Bakan Özer, depremin açtığı psikolojik yaraların sarıldığı ve geleceğe dair umutların yeşertildiği çadır sınıflarda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyaret sırasında 20 depremzede kursiyerin yer aldığı Hayat Boyu Öğrenme çadır sınıfını ziyaret eden Bakan Özer, takı ve bileklik yapan genç kursiyerlerle sohbet etti. Nakış ve örgü yapan kursiyerlerle de bir araya gelen Bakan Mahmut Özer, depremzede kadın kursiyerlere bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Amasya İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, çadır sınıfları ziyaret eden Bakan Özer'e mevcut durum ve çadır sınıflarda yürütülen eğitim çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Deprem bölgesindeki umutları yeniden yeşerten çadır sınıflarda yürütülen faaliyetlerin devam edeceği ifade edildi. Hergün farklı etkinlikler yapılarak depremin zihinlerde açtığı yaraları sarmaya çalıştıklarını ifade eden Amasya İl Millî Eğitim Müdürlüğü gönüllü eğitimcileri, eğitim var oldukça umutların tükenmeyeceğinin altını çizdi. Bakan Özer, ayrıca çadır kentteki zeka oyunları etkinliğini de ziyaret etti.

Suluova İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'nde görevli 4 rehber öğretmen ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden 5 öğretmenle Hatay'ın Kırıkhan İlçe stadyumuna kurulan çadır kentteki eğitim ve kurs faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Amasya İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün deprem bölgesinde yürüttüğü eğitim ve psikolojik destek faaliyetlerinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.