Bakan Özer detayları SABAH’a anlattı: Öğretmenlik kariyer mesleği oluyor





SINAV YOK EĞİTİM VAR



NASIL UZMAN ÖĞRETMEN OLUNACAK?

Adaylık sürecine ilişkin yeni bir değerlendirme modeli geliyor. Kanun yürürlüğe girdiğinde artık Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) yapılmayacak. Bunun yerine mesleki gelişim temelli bir değerlendirme süreci getirilecek. Meslekte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimiz, bakanlığımız tarafından belirlenecek olan en az 180 saatlik mesleki gelişim eğitimlerine katılacaklar ve bu eğitimler sonucunda sınavda başarılı performans gösteren öğretmenlerimiz "uzman öğretmen" unvanına sahip olacak. Şu an için uzman öğretmenliğe başvuracak potansiyel öğretmen sayımız 496 bin 288'dir.