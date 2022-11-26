Son dakika: Düzce’de 1 hafta, Karkamış’ta 2 gün eğitime ara verildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, hafta içi 5,9 şiddetindeki depremle sarsılan Düzce'de okulların tatil edildiğini açıkladı. Bakan Özer, "Önümüzdeki hafta Düzce'de okullarımızda eğitim öğretime 1 hafta ara verdik" dedi.

5 ARALIK'TA BAŞLAYACAK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce'de okulların bir hafta tatil edildiğini belirterek, "Okullar 5 Aralık'ta eğitime başlayacak" dedi

KARKAMIŞ'TA EĞİTİME 2 GÜN DAHA ARA VERİLDİ

Teröristlerin 21 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirdiği roketli saldırıda 1 okul, 1 TIR ve evlerin hasar gördüğü Gaziantep'in KARKAMIŞ ilçesinde, Valilik kararı ile okullar 2 gün daha tatil edildi.

Suriye'nin kuzeyinden gerçekleştirilen roketli saldırılarda hasar meydana gelen Kocatepe İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan, bir binada ise 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralanmıştı.

Saldırının hemen ardından ilçede 1 hafta boyunca Eğitime Ara verilirken, roketin düştüğü Kocatepe İlkokulunda hızlı bir bakım ve onarım çalışması başlatılmıştı.