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Giriş Tarihi: 13.3.2023 11:05 Son Güncelleme: 13.3.2023 11:15

Bakan Özer duyurdu: LGS, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacak

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS sınavının 4 Haziran'da deprem bölgesi iller dahil ülke genelinde yapılacağını açıkladı.

Bakan Özer duyurdu: LGS, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Özer:, "LGS kapsamında 4 Haziran'daki merkezi sınav, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacak. Deprem nedeniyle OHAL ilan edilen 10 ilde kayıtlı olan öğrencilerimiz, istemeleri halinde diğer illerde sınava girebilecek" dedi.

4 HAZİRAN'DA YAPILACAĞI AÇIKLANMIŞTI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Özer, LGS kapsamında gerçekleştirilecek olan merkezi sınavın 4 Haziran Pazar günü yapılacağına ilişkin açıklama yaptı. Özer, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

"Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavı 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Ayrıca, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan karar gereği 2023 LGS'de 8'inci sınıfın ikinci dönem konularından soru yer almayacağını hatırlatan Bakan Özer, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nun 13 Mart Pazartesi günü "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklanacağını belirtti.

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Bakan Özer duyurdu: LGS, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacak
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