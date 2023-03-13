Bakan Özer duyurdu: LGS, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacak

4 HAZİRAN'DA YAPILACAĞI AÇIKLANMIŞTI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Özer, LGS kapsamında gerçekleştirilecek olan merkezi sınavın 4 Haziran Pazar günü yapılacağına ilişkin açıklama yaptı. Özer, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

"Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavı 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."