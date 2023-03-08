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Giriş Tarihi: 8.3.2023 12:41 Son Güncelleme: 8.3.2023 13:00

Bakan Özer duyurdu: Yüz binlerce öğretmeni ilgilendiriyor...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Deprem nedeniyle öğretmenlerimizin zorunlu çalışma yükümlülüklerini 1 yıl erteliyoruz." dedi.

Bakan Özer duyurdu: Yüz binlerce öğretmeni ilgilendiriyor...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerimizin, zorunlu çalışma yükümlülüklerini 1 yıl erteliyoruz" dedi.

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Bakan Özer duyurdu: Yüz binlerce öğretmeni ilgilendiriyor...
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