Giriş Tarihi: 8.3.2023 12:41Son Güncelleme: 8.3.2023 13:00
Bakan Özer duyurdu: Yüz binlerce öğretmeni ilgilendiriyor...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Deprem nedeniyle öğretmenlerimizin zorunlu çalışma yükümlülüklerini 1 yıl erteliyoruz." dedi.
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerimizin, zorunlu çalışma yükümlülüklerini 1 yıl erteliyoruz" dedi.
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Bakan Özer duyurdu: Yüz binlerce öğretmeni ilgilendiriyor...