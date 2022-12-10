Bakan Özer: Eğitimde dijitalleşme hamleleri başlattık

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimde dijitalleşme çalışmaları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Özer, bakanlığın bu yöndeki çalışmalara hız verdiğini belirterek, "Teknolojinin hızla yaşantımıza dahil olduğu ve bireylerin eğitimden beklentilerinin değiştiği bir dönemde dijitalleşmenin önemi arttı. Çağımızda dijitalleşme, beşeri faaliyetlerin birçoğuna sirayet etmiş durumda. Elbette bu durum, toplumların ve onları oluşturan bireylerin gereksinimleri çerçevesinde olgunlaşıyor. Teknolojinin hızlı bir biçimde gelişimi de bireylerin ihtiyaçlarını farklılaştırarak şekillendiriyor. Bilginin çokluğu, artış hızı ve farklılığı da bireylerin sürekli öğrenme ihtiyacını artırıyor. Bu kapsamda dijitalleşmenin sunduğu imkanlar, insanların öğrenme yaşamlarında daha uyumlu, sürdürülebilir, kolaylaştırıcı ve konforlu hale dönüştürüyor. Bu dönüşümün dijitalleşmenin eğitim sürecine uyum sağladığı ve refah düzeyini artırdığı kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımızda duruyor" diye konuştu.



Bakan Özer, okullardaki dersliklerin yüzde 90'ının yıl sonuna kadar etkileşimli tahta ile buluşacağını anımsatarak, bakanlık olarak dijital dönüşümde yaratıcılığı ve inovasyonu merkeze alan, öğretmeni ve öğrenciyi odak noktasına koyan bir süreç yürüttüklerini dile getirdi. Bakan Özer, "21'inci yüzyıl dünyasında bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan değişim ve dönüşüm sürecine eğitim sistemimizin adaptasyonunu sağlamak ve öğrenci, öğretmen ve velilerimizin dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmek için son 1 yılda eğitimde dijitalleşme hamleleri başlattık" diye konuştu.



'ÖBA, AKTİF KULLANILIYOR'



Dijitalleşmede öne çıkan adımlardan Ocak 2022'de öğretmenlere yönelik hizmete sunulan Öğretmen Bilişim Ağı'na (ÖBA) işaret eden Bakan Özer, öğretmenlerin aktif olarak kullandığı ÖBA üzerinden bir yılda 8 milyon 13 bin 864 eğitimin tamamlandığını, 1 milyon 16 bin 638 kişinin de en az 1 eğitimi tamamladığını bildirdi. Özer, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini artırmak, kendi aralarında bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamak adına kurulan ÖBA'nın, bugün öğretmenler tarafından kullanılan en güçlü platform haline gelmesini memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.



'KURSLARA EĞİTİMİ DAHA DA KOLAYLAŞTIRIYORUZ'



Bakan Özer, eğitimden her yaş grubu bireyin faydalanmak istemesinin çağın önemli eğilimleri arasında olduğunu belirterek, "Öğrenmeye adil erişimin sağlanması bir yaşam döngüsü perspektifini de beraberinde gerektiriyor. Eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılmak isteyen tüm bireyler için beşikten mezara kadar tüm amaçlı öğrenme etkinlikleri anlayışını benimsiyoruz. Bakanlık olarak bilgi ve yeterliliklerini geliştirmeyi amaçlayan tüm bireyleri örgün eğitimin yanı sıra yaygın eğitimle destekliyoruz. Velilerimizin de eğitim sistemine dahlini oldukça önemsiyoruz. O sebeple güçlendirmiş olduğumuz halk eğitimi kurslarımızı, Halk Eğitim Merkezleri Bilişim Ağı'nda (HEMBA) toplayıp velilerimizin kurslara erişimini daha da kolaylaştıracağız. Zenginleştirilmiş içeriklerle yetişkinlerimiz bu platform aracılığıyla istedikleri kurslara dijital olarak erişme imkanı bulacak. Ayrıca HEMBA'yı yurt dışındaki vatandaşlarımızın da istifadesine sunarak hayat boyu öğrenme alanının uluslararası aşamasına da katkı sunmuş olacağız" ifadelerini kullandı.