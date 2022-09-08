Bakan Özer: İstanbul’da mesleği eğitimi ayağa kaldırırsak Türkiye’yi ayağa kaldırırız

Eminönü'nde restorasyonu tamamlanan, İstanbul Ticaret Odasına ait (İTO) Tarihi Liman Han'ın açılışında konuşan Özer, Mimar Vedat Tek'in en önemli eserlerinden olup 1900'lerin başında inşa edilen hanın kültür, sanat ve akademik amaçlı kullanılacağını söyledi.

Bakan Özer, buranın aslında bir padişahın şehzadelerine akar olarak tesis ettiği bir yer olduğunu belirterek "Böyle bir yerin aslında kültürün inşasıyla ilgili bir merkeze dönüşmesi çok sembolik olarak atılmış önemli bir adım. Buranın kültürle eğitimle buluşturulan bir mekana dönüştürülmesi, hakikaten İstanbul'a yapılan en büyük yatırımlardan, en büyük kazanımlardan bir tanesi." diye konuştu.

İTO'nun İstanbul'da mesleki eğitim alanındaki en büyük paydaşlarından olduğunu aktaran Özer, şöyle devam etti:

"İstanbul'da mesleki eğitimi ayağa kaldırırsak Türkiye'yi de ayağa kaldırırız. İstanbul'da güzel uygulamaları eğitimle yaygınlaştırabilirsek bu yaygınlaşan eğitim uygulamalarını Türkiye'nin tüm satıhlarına çok kolay bir şekilde aktarabiliriz. Bu niyetle yaklaşık üç yıl önce meslek eğitiminin güçlendirilmesi konusunda beraber çıkmış olduğumuz yolda çok önemli başarılara imza attık."

Özer, okul kütüphanelerine yönelik yıllardır kitap kampanyaları yapıldığını, kütüphanesi olmayan okul mefhumunu eğitim sisteminden çıkartabilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi"ni başlattıklarını kaydetti.

"10 AYLIK SÜREDE 28 MİLYONDAN 80 MİLYON KİTABA ULAŞTIK"

İki ay gibi kısa sürede 16 bin 361 kütüphane yaptıklarını kaydeden Özer, "Sadece kütüphane yapmakla yetinmedik. Hem mevcut kütüphaneler hem de yeni kütüphanelere kitap sayılarında inanılmaz artış sağladık. Bu projeye başlamadan önce 28 milyon kitap varken bugün bu kütüphanelerimizde 80 milyon kitap var. 10 aylık sürede 28 milyondan 80 milyona ulaştık. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi yıl sonuna kadar kütüphanelerimizdeki kitap sayısını 140 milyona çıkartacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, İTO'nun kültür ve sanat konularındaki çalışmalarını takdir ettiğini belirterek Tarihi Liman Han'ın açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışa, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Levent Yazıcı ve oda üyeleri de katıldı.