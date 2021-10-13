Bakan Özer: Kapatılan okul yok

Milli
Eğitim Bakanı Mahmut Özer
, 6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitimin 6'ncı haftasını değerlendirdi. Sürecin planlandığı gibi çok başarıyla devam ettiğini dile getiren Bakan Özer "Bugün itibarıyla tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okul bulunmamaktadır. 850 bin dersliğin içerisinde elbette kapatılan sınıflarımız vardır, onlar da peyderpey 10 günlük süre içerisinde sisteme geri dönmektedir" dedi. Öğretmenlerin aşılanma oranlarıyla ilgili de bilgi veren Özer, "Öğretmenlerimiz Türkiye
'de en fazla aşılanma oranına sahip olan meslek grubu. Birinci doz aşı oranı yüzde 92.45, ikinci doz aşı oranı ise bugün itibarıyla yüzde 86 civarında. Bir de aşı olmadığı halde bir şekilde hastalığı geçirip bağışıklık kazanarak antikor oluşturan öğretmen kitlemiz var. Bunlar da yüzde 5 civarında" diye konuştu. Öğrencilerin aşılanma oranın da arttığına dikkat çeken Özer "Aşılanma özellikle 15-18 yaş arasında. Tabii burada en büyük sorumluluk velilerimize, ailelerimize düşüyor" dedi.