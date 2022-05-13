Bakan Özer liselilere iki müjde

Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında "Güzel Sanatlar Liseleri Ortak Yönetim Modeli İş Birliği Protokolü İmza Töreni"nde yaptığı konuşmada, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliklerini güçlendirip, birikim ve deneyimleri aynı noktaya yoğunlaştırdıklarında ne kadar güçlü olacaklarının iyi bir örneğini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile öncelikle turizm alanında iş birliğine gittiklerinden bahseden Özer, bugün güzel sanatlar liselerinde "yeni yönetim modeli" olarak tanıttıkları modeli ilk olarak, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'la birlikte meslek liselerinde turizm alanında yaptıklarını anlattı.

Bakan Mahmut Özer, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla turizm alanında eğitim veren tüm liselerde müfredatı birlikte güncelleme, turizm alanındaki uzmanların derslere girmesi, öğrencilerin işletmede beceri eğitimini gerçek iş ortamlarında alması, öğretmenlerin iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerinin gerçek iş ortamlarında yapılması noktasında başlattıkları iş birliğinin başarılı şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığıyla 26 Ekim 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" kampanyasını başlattıklarını anımsatan Özer, 2 ayda 16 bin 361 yeni kütüphane yaptıklarını ve iki bakanlık olarak gururla tüm Türkiye'ye "Eğitim sistemimizde kütüphanesi olmayan okul yok." diyebildiklerini ifade etti.

Özer, kampanyayı başlatmadan önce okullarda 28 milyon kitap varken, bugün 60 milyon kitaba ulaştıklarını belirterek, "2022'nin sonuna kadar inşallah bu sayıyı 100 milyona tamamlayacağız. Bu proje başlamadan önce öğrenci başına 1,3 kitap düşerken, şu anda 3,3 kitap düşüyor. Projeyi tamamladığımız zaman, artık Türkiye'de 18 milyon öğrencinin olduğu bir eğitim sisteminde, 'Öğrenci başına 7 kitap düşüyor' diyebileceğiz." bilgisini verdi.

76 İLDEKİ 95 GÜZEL SANATLAR LİSESİNDE YENİ BİR DÖNEME GİRİLİYOR

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugün de 76 ilde 95 güzel sanatlar lisesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yeni bir yola girdiklerine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Yeni modelde, aynı mesleki eğitimdeki modeldeki gibi yönetimi birlikte şekillendirme, müfredatı birlikte güncelleme, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın sanatçılarının koridorlarında dolaştığı, ders verdiği, etkinlik yaptığı güzel sanatlar liseleri oluşturma, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ulusal ve uluslararası etkinliklerinde yer aldığı, kendi performanslarını sergiledikleri bir açılıma doğru, çok kapsamlı iş birliği modelini bugün hayata geçirmiş oluyoruz."

Bir ülkeyi güçlü kılanın, sadece bilim ve teknolojide ilerlemesi olmadığını, aslında hepsini şekillendirenin kültür ve sanat olduğunu vurgulayan Özer, bilim ile teknolojinin de kültür ve sanatla ortaya konan değerlerin taşıyıcısı durumunda bulunduğuna işaret etti. Özer, bu nedenle kültür ve sanatta, kadim medeniyetin bugüne uyarlaması da yapılarak, oradaki müktesebatın da bugüne taşınarak, kimlikli, gelişmiş, müreffeh bir toplum ve devlet olma yolunda çok daha iyi noktalara gelineceğini kaydetti.

GÜZEL SANATLAR LİSELERİNE İLİŞKİN İKİ MÜJDE

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, güzel sanatlar liselerine ilişkin de şunları söyledi:

"Biraz önce tanıtım filminde gördüğünüz gibi sadece 76 ilimizde, sadece diyorum çünkü 5 az değil, çünkü bir ilde güzel sanatlar lisesi yoksa, oradaki yetenekli öğrencilerin o güzel sanatlar liselerine erişimiyle ilgili yaşanan sıkıntılar, belki bir yeteneği kaybetmemize yol açabilir. Onun için bugünden itibaren 81 ilde, o geriye kalan 5 ilde de güzel sanatlar liselerini kuracağız. Birinci müjdemiz bu. İkincisi, güzel sanatlar liselerinde sadece, şu ana kadar resim ve müzik alanında eğitim veriliyordu. Artık, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı itibarıyla tiyatro alanında da sahne sanatları alanında da artık eğitim verilmeye başlanacak. Ben inanıyorum ki bu iş birliği, özellikle Kültür Bakanlığımızın çok değerli sanatçıları, bürokratları bizim okullarımıza girdikçe çok daha farklı açılımlarla bu proje çok daha güçlü hale gelecektir."

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, iş birliğinin bu aşamaya gelmesinde emek verenlere teşekkür ederek, projenin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Bakan Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile "Güzel Sanatlar Liseleri Ortak Yönetim Modeli İş Birliği Protokolü"ne imza attı.

Program, günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.