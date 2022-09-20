Bakan Özer, SABAH’a açıkladı: 1600 köy okulu yeniden açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uzun süreli bir özlem olan köy okullarını yeniden açtı. Sadece köy ilkokullarını yeniden açmakla kalmadı, bu okullara anaokulları da kurdu. MEB, köy okullarını açarak sadece ilkokul ve anaokulu açmayı hedeflemiyor. Hedefinde köyde yaşayan yetişkinler de var. Bu amaçla, her köy okulunda halk eğitimi kursu açılıyor. İlkokul, anaokulu ve halk eğitimi kursları hizmeti verildiği için yeni okula artık köy yaşam merkezi adı veriliyor. Özellikle, köylerde yeniden canlanan tarım ve hayvancılık alanında vatandaşların bilgilerini güncellemeleri ve yeni teknikleri öğrenmeleri için bu alanda kurslara ağırlık veriliyor. SABAH'a konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, köylerde yapılan eğitim çalışmalarını şöyle özetledi:2022-2023 eğitim-öğretim yılının başladığı 12 Eylül tarihine kadar 1500 köy okulunu açabilmeyi hedef olarak koymuştuk. Yeni açılımımız tüm illerimizde büyük teveccüh gördü. Hedefimize ulaştığımız gibi önemli oranda da hedefi aştık. 1600'üncü köy yaşam merkezimizi 13 Eylül'de Zonguldak'ın Devrek ilçesi Mekekler Köyü'nde açtık. 2022 yılı sonuna kadar yaklaşık 7 bin köy okulunu açacağız.1800 köyde 20 bine yakın yavrumuz ilk kez anasınıflarına kavuştular. Böylece, okul öncesi eğitim seferberliğimizi köylerimize de yaygınlaştırabilme imkânı bulduk.Halk eğitim merkezleri üzerinden her ay bir milyon vatandaşa ulaşıyoruz. Köy yaşam merkezleri ile artık köydeki vatandaşlarımıza da ulaşabilme imkânı bulduk. Böylece, özellikle köyde tarım ve hayvancılık alanında üretimde yeni tekniklerin tanıtılması ve mevcut bilgilerin güncellenmesini sağlayabileceğiz. Verilecek eğitimler sadece bu alanlarla sınırlı kalmayacak. Vatandaşlarımız 3 binin üzerindeki farklı kurslardan istedikleri eğitimleri alabilecekler. Ve böylece ilk kez köylerimizde bir ailenin çocuğundan yetişkinine kadar tüm bireylerini köy yaşam merkezi çatısı altında toplayabileceğiz.MEB, Emine Erdoğan'ın himayesinde ağustos ayında 81 ilde halk eğitim merkezleri üzerinden ilk kez 'Aile Okulu' projesi başlattı. Proje kapsamında açılan bu kurslarda aile bireylerine aile değerleri, aile içi iletişim, kültürel değerler, çevre bilinci, çocukların madde ve davranışsal bağımlılıkları gibi çok farklı konularda 44 saatlik eğitimler veriliyor. Bu projeyi köy yaşam merkezleri üzerinden köylere de ulaştıracağız. Bu projeyi gerçekten çok önemsiyoruz. Pilot uygulamada çok olumlu dönüşler aldık ve şimdi 81 ile yaygınlaştırdık. Şu ana kadar yaklaşık 60 bin ailemiz bu eğitimlerden faydalandılar. Yıl sonuna kadar 1 milyon vatandaşımıza ulaşabilmeyi hedefliyoruz.MEB, köy yaşam merkezlerinde özellikle kadınların üretim kapasitesini desteklemeyi hedefliyor. Bu amaçla, kadın kooperatifleri ile köy yaşam merkezlerinin entegrasyonu yönünde çalışmaların devam ettiğini ifade eden Bakan Özer şunları söyledi: "Bu amaçla, Tarım ve Orman Bakanlığımız ile işbirliği kapsamını genişletme çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yakın zamanda bu çalışmalar bitecek. Böylece, köy yaşam merkezleri etrafında bir üretim ekosistemi oluşturabilme imkânımız olacak. Bunu başardığımızda artık köy yaşam merkezleri çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edebilecek."