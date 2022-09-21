Bakan Özer, SABAH’a açıkladı: 1600 köy okulu yeniden açıldı





Bu projeyi köy yaşam merkezleri üzerinden köylere de ulaştıracağız. Bu projeyi gerçekten çok önemsiyoruz. Pilot uygulamada çok olumlu dönüşler aldık ve şimdi 81 ile yaygınlaştırdık. Şu ana kadar yaklaşık 60 bin ailemiz bu eğitimlerden faydalandılar. Yılsonuna kadar 1 milyon vatandaşımıza ulaşabilmeyi hedefliyoruz. Köy yaşam merkezleri ile bu projeden artık köylerdeki vatandaşlarımız da yararlanabilecekler.