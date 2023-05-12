Bakan Özer: Sağlam raporu almayan özel okulların faaliyetlerine son veriyoruz

1- Uzunca bir süre Malatya'da bulundunuz. Gözlemlerinizi anlatır mısınız?



6 Şubat'ta Malatya'da idik. Hatta ikinci depremi orada biz de yaşadık. Biliyoruz ki eğitimi normalleştirmeden hayatın normalleşmesi mümkün değil. Onun için her yerde ve şartta eğitime devam mottosuyla tüm çalışmalarımızı organize ettik. Depremde öğretmenlerden oluşan destek ekibi ile 4 bin 531 kişilik MEB AKUB ekiplerini bölgeye sevk ettik. 53.6 milyon kişilik yemek, 42.6 milyon ekmek, 4.4 milyon kumanyayı vatandaşlarımıza ulaştırdık. Öğretmenevleri, meslek liseleri ve uygulama otellerimizi organize ederek 465 bin vatandaşımızın barınma ihtiyacını karşıladık.



2- Sağlam olmayan özel okullar ile ilgili ne yapılacak?



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan sağlam raporu almayan özel okulların faaliyetlerine son veriyoruz. Risk taşımayan binaların bile sağlam raporlarını yeniliyoruz.

3- İstanbul'da deprem riski olan okullara yönelik nasıl çalışmalar yürütülmekte?



İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması Projesi (İSMEP) kapsamında riskli olduğu tespit edilen bin 376 okulda depreme karşı fizibilite güçlendirme çalışmalarını tamamladık. Riskli yapıları yüksek risklilerden başlamak üzere en kısa sürede yenileyeceğiz.

4- Telafi programı hakkında bilgi verir misiniz?



Bildiğiniz gibi 16 Haziran'da 2022-2023 eğitim öğretim yılını sona eriyor. Bu tarihten sonra on ildeki öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını telafi etmek için 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerini kapsayan bir program yapacağız. Bununla ilgili gerekli materyallerin hızlı bir şekilde basım süreci başladı. Ayrıca 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladığında bir aylık sürede programa yine devam edeceğiz. Öğrencilerimizin katılımı zorunlu değil. Bunun yanı sıra sınıf geçme sistemiyle ilgili de bir çalışma yaptık. On ilimizdeki öğrencilerimizi mağdur etmeyecek şekilde ikinci dönem notlarının birinci dönem notlarından düşük olması durumunda birinci dönem notunun geçerli olacağı ama ikinci dönem notunun birinci dönem notundan daha yüksek olması durumunda ortalamanın alınacağı bir sistemi uygulayacağız.