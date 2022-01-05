Bakan Özer: Şanlıurfa’ya 1 milyarın üzerinde eğitim yatırımı yapılacak

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in bakan olarak Şanlıurfa'ya ilk ziyareti gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde ziyaretlerine başlayan Bakan Özer Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti ardından Şanlıurfa Valilik toplantı salonunda İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Şanlıurfa'ya 2022 yılı içersinde Akçakale'ye 3 anaokulu, 1 ilkokul, 2 tane de ortaokul yapacağız. Eyyübiye ilçemize 12 tane anaokulu, 6 tane ilkokul, 6 tanede lise yapacağız. Haliliye ilçemize 10 tane anaokulu, 5 tane ilkokul, 5 tane de ortaokul, Harran ilçemize 1 ortaokul yapacağız. Karaköprü ilçemize 5 anaokulu, 2 ilkokul, 3 de ortaokul yapacağız. Siverek ilçemize 3 tane anaokulu, 1 tane lise yapacağız. Suruç ilçemize 2 anaokulu, 2 ortaokul yapacağız. Viranşehir ilçemize 3 tane anaokulu yapacağız. Şanlıurfa'ya 2022 yılı içersinde yeni 14 tane ilkokul, 19 tane yeni ortaokul, 1 tane lise ve 39 tane anaokulu olmak üzere toplam 73 tane yeni eğitim birimini Şanlıurfa'ya kazandırmış olacağız." dedi.

ŞANLIURFA'YA 2022 YILINDA 1 MİLYARIN ÜZERİNDE EĞİTİM YATIRIMI YAPILACAK

Bakan Özer, "Şanlıurfa'nın 2021 yılı içersinde almış olduğu bakım onarım, yıkım yapımla ilgili 200 milyon TL'lik bir ödeneği göz önüne alındığı zaman bugün itibariyle 1 Milyar'ın üzerinde bir yatırımı kazandırmış oluyoruz. Bu yatırımların Şanlıurfa'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şanlıurfa'mızın çok daha fazlasına ihtiyacı var.Bunu bugün görmüş olduk." şeklinde konuştu.

Bakan Özer, daha sonra merkez 3 ilçede 4 okulu ziyaret edecek ve Urfa temasları Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından son bulacak.