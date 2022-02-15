Bakan Özer: Yüz yüze eğitimde kararlıyız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
, Kovid-19 önlemlerinin okullarda titizlikle uygulandığını belirterek, 7 Şubat'ta başladıkları ikinci dönemde yüz yüze eğitimde kararlı olduklarını ve tüm sınıfları kapalı olan okul bulunmadığını söyledi. Gaziantep
'te konuşan Bakan Özer, kronik rahatsızlığı veya özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin ise salgın önlemleri kapsamında devamsızlıktan muaf sayılacaklarını bildirdi. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yürürlüğü girmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Bakan Özer, "Yönetmeliği de hazırladık ve tüm eğitim paydaşlarımızın görüşüne açtık. 15 Mart'a kadar tüm paydaşlardan, öğretmenlerden, STK'lardan gelen görüşlere göre yönetmeliğe son şekli vereceğiz ve uygulamaya başlayacağız" dedi.