Bakan Özer’den yarıyıl tatili mesajı: Çocuklarınızı mutlaka ödüllendirin

1.5 yıl aradan sonra 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayan 18 milyondan fazla öğrenci yarın 15 günlük yarıyıl tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer , "Velilerimiz öğrencilerini, karneleri ne olursa olsun ödüllendirsinler. Çünkü bu 5 aylık süreç içerisinde yüz yüze eğitime devam edebilmek hakikaten kolay bir süreç değil. Karnelerindeki notları ne olursa olsun bu süreçte tüm öğrenciler başarılı. Bunun için velilerimizden istirhamımız, çocukları ile daha fazla vakit geçirmeleri ve onları başarılarından dolayı kutlamaları'' dedi. SABAH'a konuşan Bakan Özer, salgına rağmen 5 aydır kesintisiz devam eden yüz yüze eğitimin değerlendirmesini yaptı. Özer ayrıca 2021-2022 eğitim- öğretim yılının ikinci yarısında yapılacak çalışmaları da SABAH'la paylaştı. İşte Bakan Özer'in açıklamalarından satırbaşları:Alınmış olan tüm kararları, harfiyen tüm okullarımızda, tüm öğretmenlerimizin kontrolünde başarılı bir şekilde yönettik. Bu sürecin en büyük başarı hikâyesi, hiçbir gün ara vermeden yaklaşık 5 ay kesintisiz bir şekilde yüz yüze eğitime devam edebilmek. Tabii buradaki en büyük avantaj öğretmenlerimizin aşı oranıydı. 1.5 yıl aradan sonra bir dönemi bu şekilde tamamlamak hakikaten büyük bir başarı. Öğretmenlerimizin aşılanma oranı, hem birinci doz, hem ikinci hem de üçüncü doz Türkiye ortalamasının çok üzerinde seyretti. Aynı zamanda Kıta Avrupa 'sında haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam eden çoğu ülke öğretmenlerinin aşılanma oranının çok üzerinde gerçekleşti.Öğretmenlerimiz, bu yarıyıl tatilinde izinliler ama biz yine öğretmenlerimiz için Öğretmen Bilişim Ağı üzerinde 9 farklı temada eğitimler düzenledik. İsteyen öğretmenlerimiz dijital platformlar üzerinden, okula gelmeden bu eğitimlere katılabilirler. Öğretmenlerimizden istirhamımız, öğrencilerin bu 2 haftalık tatili doya doya yaşamalarını sağlamaları. 5 aylık bir eğitim, 1.5 yıl aradan sonra sadece öğretmenlerimiz için bir yenilik değil aynı zamanda öğrencilerimiz için de farklı bir dönemdi. Dolayısıyla bu 2 haftalık tatilde öğrencilerimiz sağlık kurallarına riayet ederek vakitlerini en iyi şekilde geçirsinler, kitap okusunlar, gezsinler, aileleriyle daha fazla vakit geçirsinler.İkinci dönemde de birinci dönemdeki gibi yüz yüze eğitime kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Bu 2 haftayı biz de bakanlık olarak tüm il ve ilçelerdeki okullarımızı elden geçirip bakım ve küçük onarımlarla ilgili neler gerekiyorsa yapacak, böylece eksikliklerimizi gidermeye çalışacağız."Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi"ni başlatacağız. 2022 bütçesi yayınlandı, yaklaşık 3 milyarlık bir proje olacak. Buradaki amacımız, eğitimde fırsat eşitliğini artırmayla ilgili olarak okullar arasındaki imkân farklılıklarını azaltmak. Bu proje kapsamında temel eğitimdeki tüm okullarımızın imkânlarını mümkün olduğu kadar eşitlemiş, altyapılarını iyileştirmiş, laboratuvarlarını güçlendirme ve özellikle okul öncesi eğitime erişimle ilgili fiziki mekânları yapmış, anasınıflarına, anaokuluna kadar kapsamlı projeyi hayata geçirmiş olacağız.Yine önemli bir projeyi daha hayata geçireceğiz: "Temiz Okul Temiz Enerji Projesi." Bu çerçevede tüm okullarımızda iklim değişimi, sıfır atık, geri dönüşümle ilgili kültürü yaygınlaştıracağız. Yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisine, yağmur sularının geri dönüşümünden okullardaki sıfır atık ve geri dönüşüm kültürünün yaygınlaşmasına kadar çok önemli adımlar atacağız. Aynı zamanda okulların fiziki imkânlarının iyileştirilmesi, temiz okul kültürünün tüm okullarımızda yaygınlaştırılması ve öğrencilerimizin bu bilinçle yetiştirilmesiyle ilgili adımlar atacağız.Çok sayıda projemiz var. Biliyorsunuz "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi"ni 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlamıştık. Yaklaşık 16 bin 361 okulumuza kütüphane kurduk, her geçen gün kütüphaneleri zenginleştirmeye devam ediyoruz. Hedefimiz 2022 yılında kütüphanelerdeki kitap sayısını 42 milyondan 100 milyona çıkarmak. Bunun için de her ay yaklaşık 5 milyon kitapla okullarımızı desteklemeye devam edeceğiz.Eğitimde fırsat eşitliği ile ilgili üçüncü noktamız da öğretmenlerin mesleki gelişiminin desteklenmesiydi. 2021 yılında son 5-6 ay içinde bu konuya ağırlık verdik. 2020 yılına göre gerçekten ciddi performans artışı ortaya çıktı. 2020'deki hem merkezi hem mahalli eğitimlere yaklaşık 1.1 milyon öğretmen katılmışken bu rakam 2021'de yaklaşık 2 katına çıktı. Yani bu şu demek: Bir öğretmenimiz birden fazla eğitime katılıp başarılı bir şekilde o eğitimleri tamamlamıştır.2022 yılında bunu çok daha sistematik bir şekilde devam ettireceğiz. Özellikle Öğretmen Bilişim Ağı'nı çok daha aktif bir şekilde kullanıp öğretmenlerimizin sadece mesleki gelişimi değil aynı zamanda talep etmiş oldukları tüm eğitimlerle ilgili mümkün olduğu kadar öğretmenlerimize destek olmaya çalışacağız.Yapacağımız diğer açılımlardan bir tanesi de artık yerel eğitimleri mümkün olduğu kadar okul bazlı bir şekilde gerçekleştirebilmek; yani her okul kendi hedeflerine göre öğretmenlerinin alması gereken eğitime kendileri karar verecekler. Bakanlıktan bütçesini isteyecekler ve biz onları destekleyeceğiz. Diğer taraftan özellikle tüm eğitim kademelerinde iyi örnekler ortaya koyan, güzel başarı hikâyeleri yazan okullarımızdaki bu hikâyelerin diğer öğretmenlerimiz tarafından görünürlüğünü artırmak için öğretmen hareketliliği projesi başlatacağız. Hem bu okul bazlı eğitim hem de öğretmen hareketlerinde mümkün olduğu kadar TÜBİTAK'la işbirliği yapmaya çalışacağız, görüşmeler devam ediyor.EĞİTİMDE fırsat eşitliğini sağlamak adına en önemli hedeflerinden birinin okul öncesi erişim oranlarını artırmak olduğunu söyleyen Bakan Özer, 5 ayda yapılan çalışmalar sonucu gelinen noktayı da şöyle özetledi: "2022 yılının sonuna kadar 3 yaşındaki yüzde 14 olan okullaşma oranını yüzde 50'ye, 4 yaşındaki yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 70'e ve 5 yaşındaki yüzde 78 olan okullaşma oranını da yüzde 100'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun için de 2022 yılı bütçesini kullanarak yaklaşık 3 bin tane yeni anaokulu ve 40 bin tane yeni anasınıfını eğitim sistemine katmayı hedefliyoruz. Özellikle 40 bin anasınıfının realize edilmesinde çok hızlı yol aldık ve 2021 yılı tamamlanmadan yaklaşık 5 bin 500 tane yeni anasınıfını sistemin içine dahil etmiş olduk ve 88 bin yeni öğrencimiz bu açılan anasınıflarında eğitim almaya başladılar. Böylece, 5 yaşındaki yüzde 78 olan okullaşma oranı yüzde 85'lere çıkmış oldu."