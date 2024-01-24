Bakan Yardımcısı, projeleri uzayda test edilecek Muşlu öğrencilerle buluştu

Bakan Yardımcısı Yılmaz, Muş Milli Eğitim Müdürlüğü makamında bir araya geldiği öğrenci Zeynep Nehir Çamlıca, Dilşah İmran Avcı, Baver Bedirhan Bingöl ve proje yürütücüsü Birsen Geçer'i tebrik etti. Projeleri uzayda test edilecek Muşlu öğrenciler ve proje yürütücü Geçer, "Propolisin Antibakteriyel Etkisi" (PRANET) projesi hakkında Yılmaz'a bilgi verdi. Bakan Yardımcısı Yılmaz, gazetecilere, Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin hazırladığı projenin uzayda test edileceğini söyledi. Öğrencileri ve öğretmeni tebrik eden Yılmaz, şöyle konuştu: "Proje, özellikle Türkiye Uzay Ajansı ve TÜBİTAK tarafından uzayda denenecek projeler arasında seçilmiş. 2 yıldır bu projeyi hazırlayan çocuklarımız, bu deneyin nasıl gerçekleştirileceğine dair ilk astronotumuz Alper Gezeravcı ile TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı'nda çalışmalar yaptılar. Sonrasında uzayda bunun nasıl gerçekleştirileceği üzerine istişareler yaptılar. Bugün de bu deney uzayda gerçekleştirilecek. Çocuklarımızın bu projesi, uzayda gerçekleştirilecek 13 deney arasında yer almakta. Yılmaz, "Bu yavrularımızın ve onların yaşındaki gençlerimizin gelecekte bilimsel çalışmalarda yapabilecekleri adımlar için onlara bir teşvik olmuştur. İnanıyorum ki bu yavrularımız Türkiye'mizin yüzyılını inşa edecek. Cumhurbaşkanımızın bize göstermiş olduğu bu vizyonda Türkiye yüzyılında bilimsel çalışmalarla bize ufuk açacaklar, yol gösterecekler. Ülkemiz adına, geleceğimiz adına, insanlık adına çok umutluyuz. Bu yavrularımız gelecekle ilgili umutlarımızı daha çok arttırıyorlar." dedi.

PRANET DENEYİ BUGÜN UYGULANACAK

Proje yürütücüsü Birsen Geçer de birkaç gün önce Türkiye için çok tarihi bir an yaşandıklarını belirterek, şunları kaydetti: "İlk astronotumuz uzaya gönderildi. Şu anda deneyleri yapmaya başladı. Bugün bizim deneyimizin sırası, PRANET deneyi bugün uygulanacak. Bundan dolayı çok heyecanlıyız ve merak içerisindeyiz. Yaklaşık 2 yıldır bu deney üzerinde çalışmalar yürütüyorduk ve bugün artık Alper Gezeravcı tarafından deneyimizin Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirilecek. Bundan dolayı meraklıyız. Aynı zamanda çok heyecanlıyız. Yaklaşık 24 saat sonra ilk verilerimizi de elde etmeye başlayacağız."