Bakkal dükkânından tıp fakültesine

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ailesine destek olmak için çalıştığı bakkalda üniversite sınavına hazırlanan 20 yaşındaki Gamzenur Okto, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleşmeyi başardı. Babasının inşaatlarda çalıştığını, ona yük olmamak için ilk etapta dershaneye gitmediğini anlatan Okto, "Çocukken doktor olmak istiyordum. Bir dönem çok zorlandım, bırakacak duruma geldim. Sonra bu kadar ilerlemişken bırakmamam gerektiğini düşündüm. O dönemden sonra çok iyi toparladım. Düzenli şekilde, her sabah problem ve paragraf sorularını çözdüm. Takıldığım konularda notlar aldım. Geç saatlere kadar ders çalıştığım oldu" dedi.