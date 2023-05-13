"Balkanlar ve Avrupa Ortak Geçmişten Ortak Geleceğe" Uluslararası Konferansı düzenledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Balkanlar ve Avrupa Ortak Geçmişten Ortak Geleceğe" Uluslararası Konferansı 8 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programa TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, Eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Prof. Dr. Gjorge Ivanov ve Üniversite Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Fatih Tuna katıldı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop konuşmasında "Balkan Harbi'nden başlayarak yüzyıl boyunca çeşitli dönemlerde ve çeşitli sebeplerle bölgedeki Müslüman ve Türkler kendi ata yurtlarını terk ederek Anadolu'ya göç etmek zorunda bırakılmıştır. Yaşanan tüm bu acı gelişmeler, sadece Türkler ve Müslümanlar için değil bölgedeki tüm halklar için de ayrı bir kayıptır. Balkan Harbi'nin 110'uncu yılını aştığımız, Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan nüfus mübadelesinin ise 100'üncü yılına girdiğimiz bu günlerde bu kaybın önemini giderek çok daha iyi anlıyoruz" dedi ve Balkanlar'da barışın, istikrarın ve refahın teminatının Türkiye olduğunu vurguladı.

"BALKAN UYRUKLU BİN 500 ÖĞRENCİ"

Konferansın mimarlarından NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin de gerçekleştirdiği konuşmada "Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, bünyesinde bulundurduğu Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BALKAM) ile YÖK tarafından Balkanlar'a yönelik kontenjan tanınan üç üniversiteden birisi olmuştur" dedi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin şu anda yaklaşık bin 500 Balkan uyruklu öğrenciyi bünyesinde bulundurduğunu söyleyen Prof. Dr. Şahin, konferansın ikili ilişkilerin arttırılması ve kardeşliğin pekiştirilmesi için önemli olduğunu belirtti ve "TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop Hocamızın himayelerinde gerçekleşen konferansta, başta Sayın Meclis Başkanımız olmak üzere tüm katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunarım" şeklinde konuştu.

Balkan konferansı, yurt içi ve yurt dışı katılımcılardan büyük ilgi gördü.