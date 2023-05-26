Başarılı staj dönemi sonrası sertifika aldılar

Almanya'ya 11 haftalık staj eğitimi için gelen Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri, stajlarını tamamlayarak törenle sertifikalarını aldı. Köln kentindeki kariyer ve danışmanlık şirketi Medufication International aracılığıyla ülkeye gelen öğrenciler için Germania Terrasse'de sertifika töreni düzenlendi. Törene, Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Gizem Merve Beşliatilla, BAU Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökay Görmeli ile eğitim veren kliniklerin yetkilileri katıldı. Stajlarını başarıyla bitiren öğrencileri tebrik eden Gizem Merve Beşliatilla, "Türkiye'mizden çıkıp buralara kadar gelip kendi deneyimlerini farklı bir mecraya taşımak isteyen, buna cesaret eden arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum" dedi. Almanya'ya gelmek isteyen sağlık personeline istihdam konusunda hizmet veren Medufication şirketi yöneticileri ise nitelikli iş gücünü Almanya'ya kazandırmak için çalıştıklarını, ülkeye gelenlere iş bulmanın yanı sıra kişiye konaklama, transfer ve bürokratik sürecinde de yardımcı olunduğunu açıkladı. 50'nin üzerinde klinik ve hastaneyle çalışan Medufication, çok sayıda kişiye ülkenin farklı şehirlerinde yeni yaşam sunduklarını da belirtti.