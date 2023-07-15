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Giriş Tarihi: 15.7.2023 10:31 Son Güncelleme: 15.7.2023 10:33

Başarıya ulaşmak için sabır, azim ve kararlılıkla çalışın

YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2022-2023 eğitim yılı bahar dönemi mezuniyet töreni, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 150 genç sağlıkçının diplomalarını alırken, Öğretim Üyesi Dr. İlyas Abdullin tarafından keman dinletisi gerçekleştirildi. Törenin açılış konuşmalarını YDÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan ve YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adile Öniz Özgören yaptı. Tüm mezun öğrenciler adına ise fakülte birincisi Murat Aşlamacı duygularını dile getirdi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Başarıya ulaşmak için sabır, azim ve kararlılıkla çalışın

Mezun öğrencilere seslenen Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, "Hayatın kendisi bir mücadeleler silsilesidir ve sizlerin de bu mücadeleye hazır olmanız gerekiyor. Başarıya ulaşmak için sabır, azim ve kararlılıkla çalışmanız gerekecek" dedi.

Prof. Dr. Adile Öniz Özgören ise, "Her zaman ileri görüşlü olun. Atamızın izinde, sahip olduğunuz güzel değerlere sahip çıkıp yükselten geleceği güzelleştiren bir nesil olmanızı bekliyoruz. Lütfen hayaller kurun ve hayallerinizin peşinden gidin. İşinizi, hasta ve danışanlarınızı, insanları, diğer canlıları ve dünyayı sevin. Başarı mutlaka sizinle olacaktır" diye konuştu.

Mezunlar adına konuşan fakülte birincisi Murat Aşlamacı da "Asıl başarı, potansiyelini fark edebilme ve ortaya çıkarabilme cesaretini göstermektir. Sorunlara, engellere, şikayetlere değil; çözümlere odaklanmalıyız. Şüphesiz ki, hepimiz eşsiz ve özeliz. Okuyan, düşünen, araştıran, sorgulayan, üreten bir zihin modeliyle yolumuza devam etmeliyiz. Zira, yükselen yeni neslin parlayan yıldızları ve bu vatanın çalışkan evlatları olacağız" şeklinde konuştu.

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Başarıya ulaşmak için sabır, azim ve kararlılıkla çalışın
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