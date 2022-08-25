Başkan Erdoğan açıklamıştı! Eğitim hamlesinin detayları belli oldu





Bakan Özer, "İlk kez okulların temizlik malzemesinden kırtasiye malzemesine, onarımından atölye donatımına ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tüm okullarımıza, ilgili genel müdürlüklerimizin bütçelerine gönderildiler.



Bu, Milli Eğitim tarihimizde yıllardan beri özlenen, yıllardan beri konuşulan ama bir türlü uygulamaya sokulamayan bir adımdı. Gerçekten bu adımı atmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.