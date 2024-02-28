Bataklıkta Yaşayan Hayvanlar Hangileridir? Bataklıkta Yaşayan Hayvan Türleri ve İsimleri

Bataklıkta yaşayan hayvan türleri ve isimleri arasında birçok canlı türünden bahsedilebilir. Bataklığın türü ve iklimi hayvan çeşitliliğini etkileyen unsurlardandır. Bu bakımdan her bataklıkta ismi sayılabilecek olan hayvanlardan bahsetmek mümkün olmaz. Buralarda yalnızca sürüngenler değil aynı zamanda kuşlarda olabilir. Bataklıkta yaşayan hayvanlar hangileridir sorusuna çok çeşitli hayvan isimleri ile yanıt verilebilir.

Bataklıkta Yaşayan Hayvanlar Hangileridir?

Bataklıklar insan yaşamı için uygun ortamlar olmasa da farklı canlı türlerinin yaşamlarını sürdürebilmeleri için son derece önemli olan ortamlardır. Bazı hayvanların yumurtalarını bırakabilmesi bazılarının da tüm hayatını sürdürebilmeleri için birtakım bataklıkların özel olarak korunması gerekir. Sürüngenlerden kuşlara kadar çok geniş bir canlı sistemi olan ortamlar olduğu söylenebilir.

Bataklıkta Yaşayan Hayvan Türleri ve İsimleri

Bataklıkta birçok farklı türde hayvan yaşamını devam ettirir. Bu canlılar içerisinde en bilinenler ise şunlardır:

Kurbağalar: Kurbağaların en ideal yaşam alanları arasında bulunur. Bu canlılar hem nemli hem de sulak alanlarda yaşamayı tercih eder.

Saz Faresi: Nemli alanlarda yaşamını devam ettiren kemirgen türleri arasında bulunur.

Sazanlar: Bataklık bölgelerdeki suları tercih eden önemli balık türleri arasında yerini alır.

Bataklık Kuşları: Bunlar içerisinde kazlar, balıkçıl kuşlar, bataklık tavukları gibi farklı kuş türleri vardır.

Sivrisinekler: En uygun üreme ortamları bataklıktır.

Yılanlar: Bataklık ortamların en önemli canlıları arasındadır.

Su Kaplumbağaları: Bataklık alanlarda bu canlıların da yaşadığı bilinmektedir.

Bu canlıların yanında timsahlar, yengeçler gibi birçok farklı canlı türü daha bataklıkta yaşayabilmektedir. Bataklık alanlar son derece önemlidir. Çünkü canlı yumurtalarını bu alanlara bırakarak çoğalmaya çalışır. Yumurtalar buralarda büyüdükten sonra zardan çıkar canlılar yeniden suya döner ve doğanın ekosisteminin devamlılığı sağlanır. Dünya üzerinde ulusal parklar içerisinde korumaya alınan birçok bataklık alan bulunmaktadır.