Bataklıkta Yaşayan Hayvanlar Hangileridir? Bataklıkta Yaşayan Hayvan Türleri ve İsimleri

Bataklıkta yaşayan hayvan türleri ve isimleri arasında birçok canlı türünden bahsedilebilir. Bataklığın türü ve iklimi hayvan çeşitliliğini etkileyen unsurlardandır. Bu bakımdan her bataklıkta ismi sayılabilecek olan hayvanlardan bahsetmek mümkün olmaz. Buralarda yalnızca sürüngenler değil aynı zamanda kuşlarda olabilir. Bataklıkta yaşayan hayvanlar hangileridir sorusuna çok çeşitli hayvan isimleri ile yanıt verilebilir.
Bataklıklar insan yaşamı için uygun ortamlar olmasa da farklı canlı türlerinin yaşamlarını sürdürebilmeleri için son derece önemli olan ortamlardır. Bazı hayvanların yumurtalarını bırakabilmesi bazılarının da tüm hayatını sürdürebilmeleri için birtakım bataklıkların özel olarak korunması gerekir. Sürüngenlerden kuşlara kadar çok geniş bir canlı sistemi olan ortamlar olduğu söylenebilir.
Bataklıkta birçok farklı türde hayvan yaşamını devam ettirir. Bu canlılar içerisinde en bilinenler ise şunlardır:
Bu canlıların yanında timsahlar, yengeçler gibi birçok farklı canlı türü daha bataklıkta yaşayabilmektedir. Bataklık alanlar son derece önemlidir. Çünkü canlı yumurtalarını bu alanlara bırakarak çoğalmaya çalışır. Yumurtalar buralarda büyüdükten sonra zardan çıkar canlılar yeniden suya döner ve doğanın ekosisteminin devamlılığı sağlanır. Dünya üzerinde ulusal parklar içerisinde korumaya alınan birçok bataklık alan bulunmaktadır.