Bayburt’ta sürdürülebilir ekonomik eğitim

Dünyayı ve geleceği kurtarma planı olarak tüm insanlığı eyleme davet eden "Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Amaçlar", Bayburt Üniversitesi'nin kurumsal misyonuna dönüştü. "Değişim Seninle Başlar" yaklaşımı gereğince aktif öğrencilik deneyimine adanmış yeni nesil eğitim anlayışı hayata geçti. Bayburt Üniversitesi'nin yeni kurumsal amaçlarının entegre edildiği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları hakkında açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Bizim anlattığımız, öğrencilerin yalnızca dinlediği bir eğitim anlayışından herkesin çözüm için bir şeyler anlattığı bir anlayışa geçerek kurumsal dönüşüm kapasitemizin sınırlarını aştık. Çünkü 21'inci yüzyıl, hem sanatta hem de medya deneyimlerimizde tek bir motto üzerinde yükselen bir çağ: Kendin Yap!. Çağdaş bir üniversite olarak "Kendin Yap" felsefesini, aktif öğrenci merkezli eğitim stratejimizin lokomotif gücüne dönüştürdük. Artık geleceği inşa etmek için gerekeni başkalarından beklemeyen, bizzat kendisi yapan bir öğrenci organizasyonunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bunun için öğrencilerimize tek bir çağrımız var: Tercihini kendin yap, gerisini birlikte yapalım. İşte bu, bizim tüm organizasyonel eylemlerimizin ana fikrinin tarifidir" dedi.Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi mottosuyla bir nevi "cittaslow" tarzı bir öğrencilik ve kent yaşamı vadettiklerini vurgulayan Rektör Türkmen, öğrenci yaşamının sürdürülebilirliği açısından önemli bir belirleyen haline gelen ekonomik faktörler konusunda şunları söyledi: "TÜİK ve diğer veri kuruluşlarının raporlarına göre Türkiye'de vatandaşlar ve bilhassa öğrenciler için en ekonomik şehirlerden biri, Bayburt. Hem yaşam maliyeti, hem sosyal yaşama katılım hem de barınma ya da yurt giderleri açısından ortalama bir öğrencimiz, İstanbul'da eğitim gören öğrencinin neredeyse 2 buçuk kat daha azı maliyetle yaşam standartlarını tesis edebiliyor. Şehrimizde, devletimizin ve üniversitemizin sunduğu yurt imkanlarına ek olarak sunulan apart imkanları da hesaba katıldığında toplam öğrenci sayımızın yüzde 50'sinden fazlasına doğrudan hitap edebiliyoruz.Rektör Türkmen "Öğrenci potansiyelimizin önemli bir kısmı Bayburt'ta ikamet eden aday öğrencilerden oluştuğu için yeni tercihte bulunan öğrencilerimizin yüzde 70 kadarını yurt kapasitemizle barındırabiliyoruz. Ayrıca şehrimizde öğrencilerimize hitap eden kiralık evler de ortalama maliyet bakımından büyük şehirlerin yarısı kadar bir gider kalemi oluşturuyor. Şehirle iç içe ve güvenli yaşam vadeden bir kampüs yaşamı, öğrencilerimizin kendilerini gerçekleştirebilmeleri açısından önemli bir sürdürülebilirlik imkânı olduğu için, tercih sürecinin en önemli karar etkenini teşkil ediyor" diye konuştu.