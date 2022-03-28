Bende Nasıl Yazılır? TDK Açıklaması İle Doğru Yazılışı Ben De Mi, Bende Mi?

Bende sözcüğü yazımı açısından fazla karıştırılan sözcükler arasındadır. Bende mi ben de mi şeklinde olmak üzere iki seçenek arasında kalınmaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK) tüm bu kararsızlıklara bir son vererek sözcüğün doğru yazımı ile ilgili açıklamayı yapmıştır. Bende sözcüğünün doğru yazılışı için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Ben De Nasıl Yazılır?

Ben de sözcüğünün yazılışı oldukça kafa karıştıran bir durumdur. Türk Dili Kurumu bende sözcüğünün yazımı hakkında net bir açıklama yapmıştır. Bende yazılışı her ne kadar bitişik olarak doğru gelse de doğru olanı her zaman "-de" nin ayrı yazılmasıdır. Bitişik olarak "bende" yazımı yanlış kullanımdır. "Ben de" sözcüğünün cümle içinde doğru kullanımı şu şekildedir;

"Söylenenlere ben de katılıyorum."

"Ben de hafta sonu yapılacak olan geziye gelebilir miyim?"

Ben de sözcüğünün yanlış kullanımı ise şu şekildedir;