Bergama Asklepion’da ‘tarihi’ mezuniyet

İzmir'in sağlık alanındaki en değerli kültürel miraslarından biri olan, tarihteki ilk psikiyatri hastanesinin kurulduğu bölge olarak da bilinen Bergama Asklepion, unutulmaz bir geceye ev sahipliği yaptı. Beyaz önlüklerini giyerek başladıkları eğitim yolculuğunu başarıyla tamamlayan genç hekimler, yıllardır bekledikleri ana kavuşarak keplerini havaya fırlattı, mezuniyet mutluluğunu doyasıya yaşadı. Cumhuriyetin 100'üncü yılında diploma alarak da tarihe geçen gençler, 'Hekimlik Andı'nı hep birlikte büyük coşkuyla okudu.

'ASKLEPION VE HEKİMLİK' KONFERANSI

İEÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni; İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, İEÜ Medical Point Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayfer Beken, İEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlgi Şemin, İEÜ Medical Point Hastanesi Tıbbi Direktör Vekili ve İEÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Önder Limon ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. Tören kapsamında, Prof. Dr. Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu tarafından 'Asklepion ve Hekimlik' konulu bir konferans da düzenlendi. Prof. Dr. Oğuzhanoğlu, bilgi ve deneyimlerini törene katılan konuklarla paylaştı. İzmir Opera ve Bale Solisti Oğuz Çimen ise muhteşem performansıyla geceye renk kattı.

İNSANLIĞIN YOLUNU AYDINLATACAKLAR

Törende konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, mezun olan tüm öğrencilerle gurur duyduklarını söyleyerek, "Bugün diplomalarına kavuşacak öğrencilerimiz; manevi ve insani yükümlülüğü çok büyük olan, kutsal bir mesleği icra etmek için günlerce çalıştı, emek harcadı ve sonunda hedeflerine ulaştı. Gençlerimiz; üniversitemizin sağladığı imkanları çok iyi değerlendirerek alanında uzman bir akademisyen kadrosu tarafından en iyi şekilde geleceğe hazırlandı. Ege Bölgesi'nin en büyük özel hastanesi olan Medical Point İzmir Hastanesi ile sağladığımız birleşme sayesinde, birebir uygulama yapıp deneyim kazanarak kendilerini çok iyi geliştirdi. İnanıyorum ki, bugün mezuniyetine tanıklık edeceğimiz gençlerimiz; ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli hekimler olarak başarılarını devam ettirecek. Yeni buluşlara, fark yaratan çalışmalara imza atarak bilimin ve insanlığın yolunu aydınlatacak" dedi.

DAİMA YANINIZDA OLACAĞIZ

İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak mezunlarının her daim yanında olduklarını dile getiren Kızılgüneşler, "Mezun olarak üniversitemizden ayrılsanız da hiç şüpheniz olmasın ki, her zaman İzmir Ekonomi Üniversitesi Ailesi'nin birer ferdi olacaksınız. Bizler; sizlerin yanında olmaya, hayallerinize ve hedeflerinize ulaşmanızda sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Tüm mezunlarımızı ve değerli ailelerini yürekten kutluyor, genç hekimlerimizin yolunun açık olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

BİLİM İLE TOPLUM ARASINDAKİ KÖPRÜ

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu ise mezunlarına çok güvendiklerini belirterek, "18 Eylül 2017'de, Tıp Fakültemizin açılış töreninde yaptığım konuşmaya, 'Bugün özel bir gün. İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi bugün doğuyor. Bir tıp fakültesinin doğuşu; her zaman rastlanan, sıradan bir olay değildir, özeldir' diyerek başlamıştım. 6 yıl geçti. Belirsizliği başarıya, umutsuzluğu umuda, acıları dayanışmaya, yaşadıklarımızı bilgiye ve umuyorum ki bilgimizi bilgeliğe dönüştürdük. Hekimlerin, belki de bilim ile toplum arasındaki en önemli köprü olduğunu unutmayın. Bu köprü; şefkatle, saygıyla, özenle inşa edildiğinde insanların yüreğine dokunuyor. Yüreğe dokunmadan hekimlik ve bilgelik olmuyor. Dokunacağınızı biliyorum" dedi.

SİZLER, 'KURUCU ÖĞRENCİLERİMİZ' OLDUNUZ

Prof. Dr. Abacıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün, özel bir gün. Kendinizle olan yolculuğunuzu ve umudu kutluyoruz. Sizlere ilk günden bu yana 'kurucu öğrencilerimiz' dedim. Eğitiminize ve değerlerinize sahip çıktınız, anlam kattınız. Yeni değerler oluşturdunuz. Değerler önemlidir. Bu tören bittiğinde gelecek tüm belirsizliği, sınırsız seçenekleri, görkemi ve zorlukları ile önünüze serilecek. Bu zorlukların bazılarını tahmin etmek zor değil. Tahmin edemediklerimiz de olacak. Yaratıcı çözümler gerekecek. Çözümler bilgili, eleştirel düşünebilen, sorun çözen, birlikte çalışabilen, yaratıcı insanlardan gelecek. Sizlerden gelecek. Sağlıktaki eşitsizlikleri azaltmak, sürdürülebilir bir uygarlık yaratmak için liderlik etmeniz gerekecek. Değerlerinize, eğitiminize, donanımlarınıza, nihayetinde kendinize ve birbirinize güvenin. Geleceği kucaklayın. Buna hazırsınız. İyi hekimler olacağınızı bilmek beni çok mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Yolunuz açık olsun. Hekimliğiniz ve bilgeliğiniz insanlara sağlık ve aydınlık getirsin."

MESLEKLERİNİ TUTKUYLA YAPACAKLAR

İEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlgi Şemin, bilgi ve becerileriyle insanlık için umut olacak hekimler yetiştirdiklerini söyleyerek öğrencilere yönelik mesajlar verdi. Prof. Dr. Şemin, "Fakültemizi sizlerle birlikte geliştirdik. Bizim için her zaman özel olacaksınız. Şimdiye kadar olduğu gibi, ilk mezunlarımız olarak da İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültemizin mezun geleneğini oluşturmanızı, birbirinizden ve bizden kopmadan bağınızı devam ettirmenizi, bu meşaleyi daima gururla taşımanızı umuyorum. Eğitim hayatınız boyunca gösterdiğiniz azim, çalışma ve öğrenme tutkusu sizi bugünkü başarıya taşıdı. Şimdi önünüzde yeni bir yol açılıyor ve sizler, bu yolda ilerlerken hem kendi kariyerlerinizi inşa edecek hem de topluma katkı sağlayacaksınız. Bilgi ve beceriniz, özgüveniniz, mesleki ve etik değerleriniz, insana duyduğunuz sevgi ve saygı ile başarılı doktorlar olacağınızdan eminim. Hastalarınızın yaşamına, en ihtiyaçları olduğu zamanda dokunma şansı veren bu kutsal mesleği tutkuyla icra edeceğinizden hiç şüphem yok" dedi.

ARTIK ÖĞRENCİMİZ DEĞİL MESLEKTAŞIMIZSINIZ

İEÜ Medical Point Hastanesi Tıbbi Direktör Vekili ve İEÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Önder Limon, fakültenin ilk mezuniyet törenine tanıklık etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Dr. Limon, "Ege Bölgesi'nin en büyük özel hastanesi olan hastanemiz, 'Medical Point Hastaneler Grubu' olarak geçtiğimiz yıl yeni kimliğine kavuştu. İzmir Ekonomi Üniversitesi ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle de adından söz ettirdi. 'Tıp Fakültesi Hastanesi' kimliğiyle hizmet veriyor olmak, küresel sağlık hizmetlerindeki değişen dinamiklere uygun olarak sürekli kendini yenileyen, geliştiren, kanıta dayalı tıp ekseninde en yeni teknolojik imkânları sunan bir sağlık merkezi konumuna gelmek, bizleri çok gururlandıran ve mutlu eden gelişmelerin başında yer alıyor" diye konuştu.

ZAFER BEKEN UNUTULMADI

Doç. Dr. Limon, sözlerini şöyle tamamladı: "Uluslararası prestijli bir eğitim kurumu olmamız hayali ile hastanemizin kuruluşuna vesile olan, bize bu vizyonu kazandıran, hekimliği ve kişiliği ile örnek oluşturan merhum yönetim kurulu başkanımız Op. Dr. Zafer Beken'i rahmetle ve özlemle anıyoruz. Bugün burada mezuniyetinize tanık olmayı ne kadar istediğini biliyorum ve umut ediyorum ki bizi izliyordur ve bizim gibi gururlanıyordur. Bizler, hem akademik hem de pratik alanlarda verdiğimiz desteklerle bu zamana kadar tüm öğrencilerimize ışık tuttuk. Bundan sonrası ise özümsedikleri tüm değerlerle yola çıkma ve başarıya ulaşma zamanı. Artık öğrencilerimiz değil meslektaşımız olan sizleri buradan bir kez daha tebrik ediyorum."