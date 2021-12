Bergama’ya BİLSEM Müjdesi

Bergama'ya kısa adı BİLSEM olan Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi kurulması kararlaştırıldı. Karar ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz, Başkan Koştu'yu makamında ziyaret ederek, teşekkür etti. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e teşekkür ederek, "BİLSEM ilçemize ve öğrencilerimize hayırlı olsun. Artık BİLSEM öğrencileri İzmir'e gitmeden ilçemizde hizmet almaya başlayacaklar" dedi.



BİLSEM'in kurulacak olması kararı ardından ilçe de öğrenim gören üstün yetenekli öğrenciler, İzmir'de ve çevre ilçelerde bulunan BİLSEM'lere gitmek yerine artık eğitimlerini Bergama'da alabilecekler. Kararın Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in önceki gün İzmir'e yaptığı ziyarette Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ile yaptığı görüşme ardından kısa sürede alınması Bergama'da vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Karar Ardından Başkan Koştu'yu makamında ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz, bu sevindirici haber için Başkan Koştu'ya teşekkür etti.



BAŞKAN KOŞTU; "MİLLİ EĞİTİM BAKANIMIZ SAYIN ÖZER VE İL BAŞKANIMIZ SAYIN SÜREKLİ'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM"



BİLSEM'in Bergama'ya kazandırılmış olmasının yaptığı açıklamasında önemine işaret eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bergama Bilim ve Sanat Merkezi ilçemize hayırlı olsun. Her bir insanımız yaradılış fıtratı gereği hayata birçok yetenekle başlar. BİLSEM'ler üstün yetenekli bireylerin yeteneklerini hızla keşfetmek, geliştirmek ve topluma katkıda bulunmalarını sağlamak için kurulmuştur. Sayın Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer başta olmak üzere AK Parti İl Başkanımız Sayın Kerem Ali Sürekli, bürokratlarımız ve emeği geçen herkese bu müjde için teşekkür ediyorum. Her alanda ilçemize değer katacak unsurları ısrarlı takiplerimiz kısa sürede meyvesini veriyor. İlçemizdeki eğitim seviyesinin ilerlemesi ve çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacak her bir çalışmayı desteklemeye devam edeceğiz. İlçemize böylesi bir eğitim hizmetinin kazandırılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



BİLSEM (BİLİM VE SANAT EĞİTİM MERKEZİ) NEDİR?



İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan eğitim kurumlarıdır. Ve kısaca BİLSEM olarak adlandırılmaktadır.