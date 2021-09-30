BEÜ Karaelmas Takımı kurdukları hayali gerçeğe dönüştürdü

3 bin liraya aldıkları Serçe marka araca 30 bin lira harcayarak Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışmasına katılan BEÜ Karaelmas Takımı dereceye girememelerine rağmen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar ve Savunma Sanayii Başkanı tarafından gördükleri ilgi nedeniyle çok mutlu olduklarını anlattı.

1989 yılına ait Serçe marka aracı "sürücüsüz taksi" haline dönüştürdüklerini belirten Bülent Ecevit Üniversitesi Karaelmas Takımı kaptanı Berat Cansız, gazetecilere açıklamada bulundu.

Takım kaptanı Berat Cansız; ekiplerinde üniversitelerinden Ahmet Köse, Adem Caba, Semih Kökçü, Güzel Yadigarova ve Caner Tombul adlı arkadaşlarının yanı sıra 5 ayrı liseden 16 lise öğrencisinin de yer aldığını belirtti.

Toplamda 22 kişilik bir ekip olduğunu anlatarak sözlerine başlayan takım kaptanı Cansız; "Projemiz TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması için yapıldı. Yarışma kapsamında TUBİTAK'tan almış olduğumuz 15 bin lira desteğin 3 bin lirasıyla hurdalıktan Serçe model araç alarak kullandık. Serçe marka aracın Türk halkı üzerindeki izlenimi hem de bütçemize uygun olması açısından tercih ettik. Ardından aracı yarışma konseptine çevirebilmekle alakalı güzel hayaller kurduk ve güzel bir taksi formuna büründürdük. Mekanik ekip olarak biz aracın üzerindeki bütün aksamları sökerek elektrikli motor ve elektronik sistemleri bağladık. Bu sayede araç artık serçe bir elektrikli bir araç formuna dönüştü. Daha sonra bilgisayar mühendisliğindeki yazılımcı arkadaşlarımız üzerinde çalışarak aracımızın otonom algoritmalarını geliştirdiler. Bunların üzerinde kendi tasarımımız olan bir elektronik karta entegre ederek aracımızı artık otonom sürücüsüz bir şekilde hareket edebilir hale getirdik." ifadelerini kullandı.

"ARACIMIZA OLAN İLGİ BİZLERİ GURURLANDIRDI"

Kaptan Cansız; "Yarışma konseptine uygun olan aracımızı Eylül ayı içerisinde TEKNOFEST kapsamında Gebze Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması'na getirdik. Aracımız jüri testlerinden geçerek yarışmaya girmeye hak kazandı. Yarışmadan bir önceki gece yaşadığımız ufak bir problem neticesiyle yarışmada herhangi bir derece alamadık. İnşallah seneye daha iyi hazırlanıp iyi bir dereceyle döneceğiz. Aracımız dış konsepti nedeniyle yarışma süreci ve fuar alanında oldukça güzel ilgi gördü. Festivalde; aracımızı ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank aracımızı sürdü ve üzerine imzasını attı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ile birlikte birçok ana firmanın çalışanları bizleri ziyaret etti. Aracımızın üzerine isimlerini yazarak imzalarını attılar. Bunlar da bize büyük gurur verdi. Birçok alandan aracımıza ilgi oldu. Televizyona çıktıkça insanlar sırf bizim aracımızı görmek için fuar alanına geldiklerini bile söylediler." dedi.

"ÇALIŞMALARIMIZA HER ARACA UYGUN KİT ALANINDA DEVAM EDECEĞİZ"

Projenin 6 aylık bir proje olduğunu ancak 2 ayda tamamladıklarını anlatan Cansız; "3 bin liraya aldığımız serçe marka aracımıza 30 bin liraya yakın para harcadık. Bundan sonraki hedefimiz projemizi devam ettirip bu aracı halka sunabilir hale getirmek. Sokaklarda da otonom şekilde gidebilen bir araç haline getirebilmek. Aynı zamanda benzinli araçlarında elektrikli araca çevrilebileceğini test edip her araca uygun bir kit yapıp çalışmalarımıza bu alanda da devam edeceğiz." şeklinde konuştu.