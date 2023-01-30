Beyaz Kıta’ya 7’nci sefer: Liseli üç kız öğrenci Antarktika yolunda

Buzul çalışmalarıda yapacaklarını ifade eden Özsoy "Kutuplar herkesin merceğinde. İstanbul'da susuzluğu yaşıyoruz. Tam olarak kış mevsimini yaşayamadık. Kuraklık geldi kapımızda. Kuplarda bu konudan etkileniyor. Karasal buzullar ciddi anlamda karada koparak okyanusa entegre oluyor ve deniz su seviyesini arttırıyor. Ekosistemin varlığını etkiliyor. Bütün dünyada ses uyandıran Tuz Gölü büyüklüğündeki bir kütle koptu ve okyanusa entegre oldu Bizim seferimizde direk gözlemleyebileceğimiz bir buzdağı olduğunu düşünmüyorum ama ciddi anlamda buzullarda erimeler mevcut. Bunun yanı sıra kendi üssümüzün bulunduğu alanda da daha önce mevcut buzum alanların olmadığını görüyoruz. Bütün çalışmalara iklim değişikliği ile ilişkilendirdiğimiz gibi buzu çalışmalarımız da mevcut olacak"diye konuştu

LİSELİ ÜÇ ÖĞRENCİ KUTUP SEFERİNDE

7'nci Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne TÜBİTAK'ın Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'nda birinci biyolojik plastik projesi ile birinci olan lise öğrencileri Azra Ayşe Bıçakcı, Hilal Başak Demirel ve Zeynep İpek Yanmaz da dahil oldu.

BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS

Grup lideri Zeynep İpek Yanmaz, meşe ağacı palamudundan elde ettikleri biyolojik plastiğin 450 yıl gibi bir sürede doğada çözünen geleneksel plastikler yerine 45 gün gibi kısa sürede çözündüğünü söyledi. Ürettikleri plastiğin şuan kullanılan market poşetlerinden 20 kat daha dayanıklı olduğunu aktaran Yanmaz " Önce Giresun'da projemizi jüriye sunmuştuk Teknofest Karadeniz'de mülakata tabi tutulduk. Birinci seçildik. Çok heyecanlıyız. Projemizi bölgede deneyecek olmak bizim için büyük bir fırsat. Farklı ülkelerin bilim üslerini ziyaret etme, labarotavurlarında çalışma büyük bir şans. Bizim için büyük bir gurur"diye konuştu

HEM FİZİKSELS HEM PSİKOLOJİK OLARAK RAHATIZ

Sefer öncesi yaptıkları hazırlık sürecinde nasıl davranılması konusunda her şeyin kendilerini aktarıldığını kaydeden Yanmaz " Hem psikolojik hem de fiziksel olarak çok rahat giriyoruz. Biz de yanımızda ürettiğimiz biyoplastiği götürüyoruz. Orada denemek çözünme süresini deneysel verilerle uyup uymadığını gözlemlemek için"dedi