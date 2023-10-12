Beyaz önlüğü giydiler, mesleğe ilk adımı attılar

İlk dersin ardından tüm birinci sınıf öğrencileri, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan ile beraber Öğrenci Andı'nın okuyarak mesleğe ilk adımlarını attı. Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu öğrencilere seslenerek, "Eğitim sadece gerçeklerin öğretilmesi değildir, düşünmek için aklın eğitilmesidir. Aslında bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğu bir çağda yaşıyoruz. Ama önemli olan o bilgiyi nasıl kullandığımızdır ve bizler de size bunu öğretmek için hep yanınızda olacağız" dedi.

Tüm doktor adayı öğrencilere; sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir eğitim hayatı dileyen YDÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan ise, "Tüm öğrencilerimizin; dürüstlük ve temizlik simgesi olan Beyaz Gömleğin hakkını vereceklerine içtenlikle inanıyorum" ifadelerini kullandı.