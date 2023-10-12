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Giriş Tarihi: 12.10.2023 10:13 Son Güncelleme: 12.10.2023 10:17

Beyaz önlüğü giydiler, mesleğe ilk adımı attılar

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi 2023- 2024 akademik yılı “Beyaz Önlük Giyme Töreni” Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yoğun katılımla gerçekleşen törenin açılış konuşmalarını YDÜ Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu ve YDÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan gerçekleştirdi. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erksin Savaş Güleç tarafından “Antropolojik Bulgular Işığında Anadolu’nun İlk Beyin Cerrahları” konulu ilk dersi gerçekleştirildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Beyaz önlüğü giydiler, mesleğe ilk adımı attılar

İlk dersin ardından tüm birinci sınıf öğrencileri, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan ile beraber Öğrenci Andı'nın okuyarak mesleğe ilk adımlarını attı. Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu öğrencilere seslenerek, "Eğitim sadece gerçeklerin öğretilmesi değildir, düşünmek için aklın eğitilmesidir. Aslında bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğu bir çağda yaşıyoruz. Ama önemli olan o bilgiyi nasıl kullandığımızdır ve bizler de size bunu öğretmek için hep yanınızda olacağız" dedi.

Tüm doktor adayı öğrencilere; sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir eğitim hayatı dileyen YDÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan ise, "Tüm öğrencilerimizin; dürüstlük ve temizlik simgesi olan Beyaz Gömleğin hakkını vereceklerine içtenlikle inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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Beyaz önlüğü giydiler, mesleğe ilk adımı attılar
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