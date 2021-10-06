Beyaz önlüklerini heyecanla giydiler

Girne Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak yeni eğitim dönemine başlayan öğrenciler, Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Cumhuriyet Salonunda düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydi. Kovid-19 tedbirleri sebebiyle iki aşamalı olarak düzenlenen beyaz önlük giyme törenine Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüveyde Bundak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökmen Dağlı ile öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Beyaz önlüklerini giyen 78 öğrenci, Prof. Dr. Rüveyde Bundak'ın öncülüğünde toplu olarak ant içti. Prof. Dr. Halil İbrahim Seçer tarafından verilen "Bilimin Metodolojisi - Bağlantısal Bütünsellik" konulu ilk ders ise öğrenciler ve konuklar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, "Hayallerini gerçekleştirmek üzere tıp fakültemize giren öğrencilerimizi, seçkin akademisyenlerden oluşan güçlü bir kadrodan aldıkları eğitimle donanımlı hekimler olarak mezun edeceğiz" dedi.

Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüveyde Bundak ise, 2016'da Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'nin hizmete girmesiyle birlikte ilk tıp fakültesi öğrencilerini almaya başladıklarını söyledi. Tam donanımlı Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ile eğitim ve sağlık hizmetini paralel olarak verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Bundak, "Tıp fakültemizde aldıkları teorik eğitimi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanemiz'de temel bilimler, anatomi biyokimya, mikrobiyoloji ve histoloji laboratuvarlarını da kapsayan tam donanımlı altyapı imkanlarıyla tecrübeye dönüştüren öğrencilerimizi geleceğin hekimleri olarak yetiştiriyoruz" diye konuştu.