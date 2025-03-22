Beyazıt Meydanı Nerede? Yol Tarifi ile Beyazıt Meydanı’na Nasıl Gidilir?

Tarihi yarımadanın kalbinde yer alan Beyazıt Meydanı, İstanbul'un en önemli kültürel ve tarihi noktalarından biridir. Osmanlı döneminden günümüze uzanan bu meydan, çevresindeki Kapalıçarşı, İstanbul Üniversitesi ve Beyazıt Camii gibi yapılarla şehrin tarihini yaşatan özel bir alan olarak öne çıkar. İstanbul'un birçok noktasından kolayca ulaşılabilen Beyazıt Meydanı nerede ve yol tarifi ile Beyazıt Meydanı'na nasıl gidilir?

Beyazıt Meydanı Nerede?

Adres: Balabanağa, Ordu Cd., 34126 Fatih/İstanbul

Beyazıt Meydanı'na ulaşım oldukça kolaydır ve İstanbul'un farklı noktalarından birçok ulaşım seçeneği mevcuttur.

Toplu Taşıma ile Ulaşım

Tramvay ile: Kabataş - Bağcılar tramvay hattı (T1) ile Beyazıt - Kapalıçarşı durağında inerek meydanın tam ortasına ulaşabilirsiniz. Otobüs ile: İstanbul'un birçok bölgesinden geçen otobüs hatlarıyla Beyazıt Meydanı veya Laleli durağında inerek yürüyerek ulaşabilirsiniz.

Eminönü ve Aksaray yönünden geçen otobüsler de bu noktaya ulaşım sağlamaktadır. Metro ile: M2 Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı ile Vezneciler durağında inip kısa bir yürüyüş yaparak meydana ulaşabilirsiniz. Marmaray ile: Marmaray ile Sirkeci ya da Yenikapı istasyonlarında inerek tramvay hattına aktarma yapabilir ve Beyazıt durağında inebilirsiniz.

Yol Tarifi ile Beyazıt Meydanı'na Nasıl Gidilir?

Beyazıt Meydanı'na özel araçla ulaşmak isteyenler için bazı alternatif güzergahlar:

Avrupa Yakası'ndan: Taksim, Beşiktaş veya Şişli gibi merkezi noktalardan E-5 veya sahil yolu kullanılarak Aksaray yönüne ilerleyebilirsiniz.

Anadolu Yakası'ndan: Boğaz Köprüleri ya da Avrasya Tüneli üzerinden geçerek, sahil yolu veya E-5 üzerinden Fatih bölgesine ulaşabilirsiniz.

Ancak Beyazıt Meydanı'nın çevresi trafiğe kapalı ya da oldukça yoğun olabileceği için, aracınızı yakındaki otoparklara bırakıp yürüyerek gitmeniz daha uygun olacaktır.

Beyazıt Meydanı'nda Gezilecek Yerler

Beyazıt Camii: II. Beyazıt tarafından yaptırılan ve Osmanlı mimarisinin önemli örneklerinden biridir.

Kapalıçarşı: İstanbul'un en büyük ve en eski kapalı alışveriş merkezlerinden biri olan Kapalıçarşı, meydanın hemen yanında yer alır.

İstanbul Üniversitesi: Tarihi kapısı ve anıtsal yapılarıyla meydanın en dikkat çeken yapılarından biridir.

Sahaflar Çarşısı: Eski kitapların ve antik eserlerin bulunduğu nostaljik bir çarşıdır.

Beyazıt Meydanı, hem tarihi dokusu hem de merkezi konumuyla İstanbul'un en önemli buluşma noktalarından biridir. Ulaşım açısından oldukça kolay erişilebilen bu meydanı keşfetmek için yukarıdaki güzergahları kullanabilirsiniz.