Beyin Fırtınası Tekniği Nedir? Beyin Fırtınası Nasıl Yapılır, Yöntemleri ve Uygulama Aşamaları Neler?

Tek başına veya bir grupla yapılabilen beyin fırtınası tekniği günlük hayatımızda da sıklıkla kullandığımız bir yöntemdir. Konunun ilk akla geldiği haliyle ortaya sunulduğu bu tekniğin yöntemleri ve uygulama aşamaları nelerdir diye merak eden kişiler, uygulamayı araştırmakta ve nasıl yapıldığına dair bilgi edinmeye çalışmaktadır. Peki beyin fırtınası tekniği nedir ve nasıl yapılır?

Beyin Fırtınası Tekniği Nedir?

Beyin fırtınası yöntemi ilk defa Osborn isimli bir reklamcı tarafından, yeni ürünlere yeni isimler ve sloganlar üretme amacıyla kullanılan ve daha sonraları bir öğretim yöntemi olarak psikoloji ve yazma sanatında uygulanmış bir yöntemdir. Genel itibari ile bilindiği düşünülen fakat çoğu kez tam olarak anlaşılamamış bir düşünce tekniği olan beyin fırtınası tekniği kullanılan ilk organize edilmiş toplantı, 1938 yılında gerçekleştirilmiştir. Beyin fırtınasının literatüre girmesi için ilk seansın üzerinden tam olarak 15 yıl geçtikten sonra 1953 yılında, reklam yöneticisi olan Alex Osborn'ün Yaratıcı Hayal Gücü isimli kitabında yer alması ile diğer yaratıcı düşünme teknikleri arasında yerini almıştır.

Beyin Fırtınası Nasıl Yapılır, Yöntemleri ve Uygulama Aşamaları Nelerdir?

Beyin fırtınası, tek başına veya bir grupla yapılabilir. Fikirlerin, akla gelir gelmez açığa çıkması istenilir ve fikirler başta yargılanmaz, eleştirilmez. Hiçbir fikir saçma olarak değerlendirilmez, böylece kişinin tüm fikirlerini çekinmeden, aklına geldiği gibi sunması sağlanmaya çalışılır. Rahat ve resmiyet bulunmayan bir ortamda, yatay yaratıcı düşünmeyi teşvik eden bir grup düşünme tekniği olan beyin fırtınasında amaç, grupta bulunan kişileri yeni fikirler üretebilmeleri için cesaretlendirmek, yeni fikir üretmeye teşvik etmek ve bu kişilerin katkılarından fayda sağlayarak yeni ve alternatif yaratıcı fikirler üretmektedir. Bu özelliğe sahip olan bu yöntem iş yerinde, arkadaş ortamında, dernekte, aile içerisinde, genel itibari ile her yerde ve her ortamda, bir konu hakkında fikir yürütecek çözümler araştırarak yapılabilecek oldukça etkili bir tekniktir.

Beyin fırtınası tekniği uygulanır iken belirli birkaç etkene dikkat edilir:

Beyin fırtınası tekniğinde grup tartışmasına katılan kişilerin tereddüt etmeden ve değerlendirilme kaygısı hissetmeden zihinlerinden geçen fikir ve önerileri ortaya koymaları ve önerileri maksimum seviyeye kılmayı amaç edinir.

Beyin fırtınası tekniğinde grup tartışmasına katılan kişilerin ortaya atılan bir bir öneri ya da fikri eleştirilmez. Amaç; değerlendirme ve ölçeklendirme değil, öneri ve fikir sayısını maksimum seviyeye çıkarmaktadır.

Beyin fırtınası tekniğinde kişisel görüşler hiçbir eleştiri yapılmaksızın toplandıktan sonra, öneri ve fikirler rasyonel bir yöntem ile değerlendirilirler.

Beyin fırtınası tekniğinde temel olarak belirlenmiş roller bulunmaktadır. Beyin fırtınası seansının daha başarılı olabilmesi için gerekli olan üç rol aşağıdaki gibidir:

Problemi Sunan Kişi: Beyin fırtınası seansında bu kişi; problemin sahibi, şirket yönetici ya da problemin sahibi olan müşteridir.

Moderatör: Beyin fırtınası seansını kurallarına göre yöneten rehberdir.

Yaratıcı Katılımcılar / Üyeler: Beyin fırtınası seansı esnasında fikir üretecek kişiler. Çeşitli tecrübe, geçmiş ve farklı bakış açılarına sahip kişiler bir araya gelerek grup oluşturur. Grup eleman sayısı çok olmamalıdır. 5 ile 7 kişilik bir grup, beyin fırtınası seansı için idealdir.

Beyin Fırtınası Tekniği Uygulama Süreci Nasıldır?

1.Adım: Fikir Üretecek Grup Beyin Fırtınası İçin Hazırlanır.

2. Adım: Problem Tanımlanır

3. Adım: Fikir Üretimi İçin Bir Moderatör Atanır

4. Adım: Fikir ve Çözüm Önerileri Söylenir

5. Adım: Fikir Üretimi Sonrası Çalışma

Bu süreç sonrası gerçekleşecek olan adım, seçilen fikirler üzerinde odaksal olarak düşünme adımıdır.

Beyin Fırtınası Tekniği Kullanım Alanları Nelerdir?

Beyin fırtınası tekniği kullanım alanları genel itibari ile aşağıdaki gibidir:

Yeni ürün geliştirmek. Yeni ürünlerin yaratılması ya da var olan ürünlerin geliştirilmesi.

Reklamcılık. Genel itibari ile ürün kampanyası geliştirmek için.

Problemleri çözmek. Temel nedenler, alternatif çözümler ve etki analizleri.

Üretim yönetimi. İşin ve üretim aşamalarının geliştirilmesi.

Proje yönetimi. İş ve işin üretim aşamalarının geliştirilmesi.

Takım oluşturma. Katılımcıları düşünmeye teşvik eden fikirlerin paylaşılması ve bu fikirlerin tartışılması.