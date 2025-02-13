Beykoz Hangi Yakada? Beykoz Anadolu Yakasında Mı, Avrupa Yakası’nda Mı?

Beykoz'un tarihi oldukça eskilere dayanmaktadır. Antik çağlardan itibaren birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan ilçe, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde stratejik bir nokta olarak kabul edilmiştir. İlçede yer alan Küçüksu Kasrı, Hidiv Kasrı ve Beykoz Korusu, ilçenin tarihi dokusunu ve doğal güzelliklerini gözler önüne seren önemli mekânlardır. Beykoz hangi yakada, Anadolu Yakasında mı, Avrupa Yakası'nda mı gibi sorular tarih ve coğrafya hakkında bilgi sahibi olmayı sağlar.

Beykoz Hangi Yakada?

Beykoz, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yer almaktadır. İstanbul Boğazı'nın doğu kıyısında konumlanan ilçe, geniş ormanlık alanları ve sahil şeridi ile hem doğal hem de tarihi açıdan önemli bir bölgedir. Beykoz, kuzeyde Karadeniz'e, güneyde Üsküdar'a, doğuda Çekmeköy ve Şile ilçelerine komşudur.

Beykoz Anadolu Yakasında Mı, Avrupa Yakası'nda Mı?

Beykoz, tamamen Anadolu Yakası'nda bulunan bir ilçedir. İlçenin Avrupa Yakası'na doğrudan bir kara bağlantısı bulunmamaktadır. Ancak Sarıyer ve Beşiktaş gibi ilçelere deniz yolu ile ulaşım sağlanabilmektedir.