Beykoz Üniversitesi deneyimli mezunlar veriyor

Öğrencilerini profesyonel iş dünyasına hazırlayan Beykoz Üniversitesi, 7+1 ve 3+1 eğitim modeli ile iş hayatını deneyimleyen mezunlar vermeye devam ediyor. Üniversitedeki tüm lisans ve önlisans öğrencileri, Yetkinlik Geliştirme Programı ile 21'nci yüzyıl iş dünyasının ihtiyaç duyduğu temel ve yönetsel 14 yetkinlikte kendilerini geliştiriyor. Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, Üniversitedeki bütün öğrencilerin temel ve yönetsel 14 yetkinlikte düzeyinin ölçümlendiğini belirterek "Yetkinlik Geliştirme Programı sayesinde öğrencilerimizin geliştirmeleri gereken yetkinliklerine yönelik dersler belirleniyor ve mezuniyetlerine dek bu dersler ile yetkinliklerinde önemli ölçüde gelişme kaydediliyor" dedi.Temelleri Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu olarak 2008 yılında atılan Beykoz Üniversitesi, kurulduğu 2016 yılından bu yana nitelikli büyümesini sürdürüyor. Bugün İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi olmak üzere dört fakülte, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sivil Havacılık Yüksekokulu olmak üzere iki yüksekokul, önlisans programlarının yer aldığı Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ve bununla birlikte yükseklisans programlarının sunulduğu Lisansüstü Programlar Enstitüsü'nde 30 yüksek lisans, 20 lisans ve 11 önlisans programı ile eğitimöğretime devam ediyor.Sektörün ihtiyaçlarına göre ders içeriklerinin oluşturulduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Durman "2016 yılında kurulan genç bir üniversite olarak günümüze dek Türkiye yükseköğretim sistemine birçok yenilik getirmiş, model ve yaklaşımları ile diğer yükseköğretim kurumlarına örnek olmuş durumdayız. Üniversitemizin fark yarattığı noktalardan biri Yetkinlik Geliştirme Programı. Bizler öğrencilerimizin öğrenim gördükleri alan bilgisinin yanı sıra 21'inci yüzyıl iş dünyasının ihtiyaç duyduğu temel ve yönetsel 14 yetkinlikte de kendilerini geliştirmiş şekilde mezun olmalarını hedefliyoruz. Beykoz Üniversitesi'ne kayıt yaptıran her bir öğrencimizin 14 yetkinlikteki düzeyi ölçümleniyor. Öğrenciler böylelikle geliştirmeleri gereken yetkinliklere yönelik dersleri belirliyor ve mezuniyetlerine dek bu dersler ile yetkinliklerde önemli ölçüde gelişme kaydediyorlar" diye konuştu.Blok Öğrenmeyi hayata geçirerek Türkiye'de yine bir ilke imza attıklarını da duyuran Prof. Dr. Mehmet Durman, bu sistem ile öğrencilere daha derin, etkili ve esnek bir öğrenme deneyimi sunmak için çalışmalar yürüttüklerini kaydediyor. Blok Öğrenmenin pilot uygulamasını lisansüstü düzeyinde başlattıklarını aktarırken, Türkiye'de ilk olacak bu yenilikçi sistem ile güz ve bahar dönemlerini haftalık bloklar halinde tasarladıklarını anlatıyor. Öğrencilerin geleneksel sistemdeki ders yüklerini hafifletmiş, daha derin ve interaktif bir öğrenme yaşamalarına olanak sağladıklarını belirtiyor.