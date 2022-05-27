Beyoğlu’nda Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi Hizmete Açıldı





"HAYALLER GERÇEK OLDU"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da açılış töreninde yaptığı konuşmasında bir hayalin daha gerçek olduğunu belirterek, "Açılış için onurlu ve huzurluyuz. Sayın Bakanımızla burada bir hayal kurmuştuk. Hayallerin hayata geçtiğini biz saygıdeğer Cumhurbaşkanımızdan öğrendik. Bu ülkede defalarca bunu yaşadık. Hamd olsun yöneticiler olarak bunun farkındayız. Medeniyet değerlerimizden yeni bir nesil inşa etmek, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederken bizi biz yaparken bir inşa faaliyetimizin olduğunu idraki içerisindeyiz. Diğer taraftan kütüphanelerin Beyoğlu'na kazandırılması şu ana kadar 18 kütüphane kazandırdık. Her şeyden önce nesli yani çocukları, gençleri ön sıraya koyuyoruz. Var olsun gençlerimiz diyoruz. Okulumuz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"BURADA OKUYAN ÖĞRENCİLERİMİZE BURS VERECEĞİZ"

İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan ise "Burası bizim çocukluğumuzun geçtiği yerlerin yanı başı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Burslar olsun yarışmalar, ödüller olsun onlar için elimizden gelen desteği sağlayacağız. Gerektiğinde buradaki öğrencilerimize burs da vereceğiz. Bu okulda yetişen komşu kardeşlerim, Türk müziğinin üstadı olacak. Bakanlığımızın da bu vizyonunu takdir ediyorum" şeklinde konuştu.