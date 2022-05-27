Beyoğlu’nda Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi Hizmete Açıldı

Kültür sanatın merkezi Beyoğlu, sanat eğitimi merkezlerine bir yenisini daha ekledi. Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Beyoğlu Sururi Mehmet Efendi Mahallesinde hizmete giren okulun açılış törenine; Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın yanı sıra öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.
"ARTIK TÜRKİYE'NİN 81 İLİNDE GÜZEL SANATLAR LİSELERİMİZ VAR"
Lise açılışında konuşan Bakan Özer, "İnşallah burada nice Kandıralılar yetişecek. Biz sadece akademik becerisiyle ortaya çıkan değil, kültür sanatla da iç içe olan sanatçılarımız da ortaya çıksın istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği yaptık. Toplam 6 ilimizde güzel sanatlar lisesi olmadığını gördük. Oralara da güzel sanatlar liselerini götürdük. Artık Türkiye'nin 81 ilinde güzel sanatlar liselerimiz var" dedi.
"TÜRK MUSİKİSİNİ MÜFREDATA DAHİL EDİYORUZ"
Son 19 yılda kız çocuklarının eğitime erişim oranının erkeklerin oranını geçtiğini de vurgulayan Bakan Özer, bunu daha fazla okullar yaparak sağladıklarını söyledi. Bakan Özer, "Çocuklarımızın artık sanatla kültürle musiki ile de ortaya çıkması için çabalıyoruz. Ayrıca bunu diğer normal okullarımıza da yayıyoruz. Hatta Türk Musikisini müfredata dahil ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"HAYALLER GERÇEK OLDU"
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da açılış töreninde yaptığı konuşmasında bir hayalin daha gerçek olduğunu belirterek, "Açılış için onurlu ve huzurluyuz. Sayın Bakanımızla burada bir hayal kurmuştuk. Hayallerin hayata geçtiğini biz saygıdeğer Cumhurbaşkanımızdan öğrendik. Bu ülkede defalarca bunu yaşadık. Hamd olsun yöneticiler olarak bunun farkındayız. Medeniyet değerlerimizden yeni bir nesil inşa etmek, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederken bizi biz yaparken bir inşa faaliyetimizin olduğunu idraki içerisindeyiz. Diğer taraftan kütüphanelerin Beyoğlu'na kazandırılması şu ana kadar 18 kütüphane kazandırdık. Her şeyden önce nesli yani çocukları, gençleri ön sıraya koyuyoruz. Var olsun gençlerimiz diyoruz. Okulumuz hayırlı uğurlu olsun" dedi.
"BURADA OKUYAN ÖĞRENCİLERİMİZE BURS VERECEĞİZ"
İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan ise "Burası bizim çocukluğumuzun geçtiği yerlerin yanı başı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Burslar olsun yarışmalar, ödüller olsun onlar için elimizden gelen desteği sağlayacağız. Gerektiğinde buradaki öğrencilerimize burs da vereceğiz. Bu okulda yetişen komşu kardeşlerim, Türk müziğinin üstadı olacak. Bakanlığımızın da bu vizyonunu takdir ediyorum" şeklinde konuştu.