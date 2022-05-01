Bilgi ve tecrübelerini paylaşıyorlar

Etkinlik kapsamında düzenlenen ilk söyleşide Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileriyle buluştu. Tanpınar, genç iletişimcilere kendi mesleki kariyer yolculuğunu anlatırken; kurumsal yapı, stratejik insan kaynakları yönetimi, medya planlama ve sosyal sorumluluk çalışmaları hakkında da önemli bilgiler verdi. Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının sorularını da yanıtlayan Fevzi Tanpınar, teorik altyapı ve deneyimlerin birleşiminin önemine değinirken yeniliklerin ve güncelin yakalamasının değerini de vurguladı.

Öğrencileri profesyonellerle buluşturarak vizyonlarını geliştirmeyi amaçladıklarını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayhan Dolunay, "Öğrencilerimizin, üniversitemizde aldıkları eğitimi somutlaştırarak tecrübeye dönüştürmelerini sağlamayı en önemli önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Bu nedenle eğitimleri boyunca pek çok kurumda staj yapmalarının önünü açarken, sektörün önemli profesyonelleri ile bir araya getirerek onların deneyimlerinden yararlanmalarını sağlıyoruz" dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi'nin, Londra merkezli Times Higher Education (THE) tarafından, geçen hafta yayımlanan Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması'nda "Eğitim Kalitesi"nde 7'inci olarak dünya genelinde ilk 10'da yer aldığını hatırlatan Doç. Dr. Ayhan Dolunay, "Düzenlediğimiz etkinliklerle, öğrencilerimize sunduğumuz nitelikli eğitimin sınırlarını geliştirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.