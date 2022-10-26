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Giriş Tarihi: 26.10.2022 12:25 Son Güncelleme: 26.10.2022 13:17

‘Bilgisayar Bilimleri’ ve ‘Mühendislik’ alanında en iyi ilk 200 üniversitesi arasında yer aldı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
‘Bilgisayar Bilimleri’ ve ‘Mühendislik’ alanında en iyi ilk 200 üniversitesi arasında yer aldı

Londra merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan “2023 Dünya Üniversite Sıralaması”nda Yakın Doğu Üniversitesi “Bilgisayar Bilimleri” alanında dünyanın en iyi ilk 175, Mühendislik” alanında dünyanın en iyi ilk 200 üniversitesi arasında yer aldı.

Türkiye ve KKTC üniversiteleri arasında ilk sırada yer aldığı "Bilgisayar Bilimleri"nde 151-175 bandında gösterilen YDÜ "Mühendislik" alanında ise 176-200 bandında yer bularak, bu alanlarda adını, dünyanın en iyi ilk 200 üniversitesi arasına yazdırma başarısı gösterdi. YDÜ "Mühendislik" alanında Türkiye'de ikinci, KKTC'de ise yine birinci sırada yer aldı.

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Bir önceki sıralamada Bilgisayar Bilimleri ve Mühendislik alanlarında dünyanın en iyi ilk 250 üniversitesi arasında yer alıyorduk. Times Higher Education'ın açıkladığı bu yılki listede ise Bilgisayar Bilimleri alanında dünyanın en iyi ilk 175, Mühendislik alanında ise dünyanın en iyi ilk 200 üniversitesi arasında yer alarak yükselişimizi sürdürdük" dedi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Bütün dünyada önemli bir akademik gösterge olarak kabul edilen Times Higher Education sıralamalarında üniversitemizin ve ülkemizin adını üst sıralara taşımak için araştırmaya, ürün geliştirmeye ve ulaştığımız sonuçları bilim dünyası ile paylaşmaya devam edeceğiz. Yürüttükleri bilimsel proje, araştırma ve yayınlarla bu başarıda büyük pay sahibi olan ve üretken bir şekilde bilimsel çalışmalarına devam eden tüm bilim insanlarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

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‘Bilgisayar Bilimleri’ ve ‘Mühendislik’ alanında en iyi ilk 200 üniversitesi arasında yer aldı
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