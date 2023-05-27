Bilim Ödülleri sahiplerini buldu

Törende bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, üniversiteleri, eğitimi ve araştıran üreten başarılı akademisyenlerimizin çalışmaları ile adını dünyaya duyurmaya devam ediyor. Değerli bilim insanlarımızın çalışmaları sayesinde önümüzdeki tüm engelleri bir bir aşıyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi olarak birbirinize bağlılığınız ve başarılı ekip çalışması ile yürüttüğünüz tüm projeleri takdir ediyorum. Sizlerin başarıları aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de başarısı demektir" dedi.

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ise "Başarı için, dünya vizyonuna sahip bir yönetimin yanında yine dünya vizyonuna sahip; araştıran, üreten ve ortaya koyan siz değerli akademisyenlerin varlığı gereklidir. Yakın Doğu Üniversitesi'nde ikisi de bulunuyor" diye konuştu.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ise bilimin, insanlığın en büyük hazinelerinden biri olduğunu vurgulayarak "Bilim sayesinde doğayı anlıyor, açıklıyor ve değiştiriyoruz. Hayatımızı kolaylaştıran pek çok buluş, keşif ve yenilik gerçekleştiriyoruz. Bilimle sayesinde sağlığımızı koruyor, hastalıklarla savaşıyor ve yaşam süremizi uzatıyoruz. Eğitimimizi geliştiriyor, kültürümüzü zenginleştiriyor ve medeniyetimizi ilerletiyoruz" şeklinde konuştu.

YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Gururla ve mutlulukla söylemek istiyorum ki; belirlenen büyük hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışarak yolumuzda yürümeye devam ediyoruz. Araştırıyor, geliştiriyor, üretiyor ve bütün bu çalışmalardan doğan bilgiyi bilimsel temellerde dünya ile paylaşıyoruz. Bizim için asıl önemli olan; araştırma, geliştirme, projeye dönüştürme, üretme ve bilimsel yayına dönüştürme hedefini hayata geçirmek ve her yıl üzerine koyarak yolumuza devam edebilmek. Bu sıralamalardaki yerimiz ise bizim için sadece birer gösterge" ifadelerini kullandı.