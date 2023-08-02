‘Bilmiyorum’ demeyin bu meslekleri inceleyin

YKS kılavuzundaki yüzlerce programın arasında öğrenciler belki de adlarını daha önce hiç duymadıkları, ilginç isimleri olan bölümlerle de karşılaşıyor. Çoğu geleceğin yükselen meslekleri olan bu bölümleri mercek altına aldık.Siber suçları önleyecek kişileri sektöre kazandırmak için açılan bir bölüm.Enerji, gıda ve tarım gibi sektörlerde verimliliğin artmasına katkı sağlarlar.Fizik alanı kapsamında ışıkla alakalı çalışan uzman kişiler yetiştiren bir bölümdür. Bölüm mezunları aydınlatma, sağlık, enerji, iletişim ve savunma gibi sektörlerde çalışabilir.Uydu görüntüleri işleme ve çözümlemeleri, coğrafikent- arazi bilgi sistemleri, dijital kadastro ve tapu veri tabanları ve afet bilgi sistemleri alanlarında çalışmalar yürütür.Yaşlı bilimi. Mezunlar bakım evlerinde, hastanelerde iş bulabilir.Metallerin işleme süreçlerini kontrol ederler.İşitme bilimidir. Sağlık kuruluşlarında istihdam edilirler.Yaşam kalitesini nasıl artırmanız gerektiğini keşfetmeye yardımcı olan çalışmaların bütünüdür.Riski değerlendirmek için matematiksel ve istatistiksel yöntemleri uygulayan bir disiplindir.Son teknolojiler ile hayvansal üretim problemlerini yapılan araştırmalarla çözüme ulaştıracak ve hayvan yetiştirme konusunda uzman olacak kişileri bilimsel eğitimle yetiştirmektir.