Bilmukabele Ne Demek? Bilmukabele Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Bilmukabele ne demek araştırması için internet arama motorları ya da TDK sözlüklerinden istifade edebilirsiniz. Bilmukabele kelimesinin kökeni ve cümle içinde kullanımı da bu sayede öğrenilebilir. Bilmukabele ne zaman söylenir? Bu kelimenin kullanımı için karşı taraftan güzel bir söz söylenmiş olması gerekir. Buna karşılık bilmukabele sözü kullanılır. Bilmukabele diyene ne cevap verilir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Bilmukabele Ne Demek?

Herhangi bir cümle karşısında kısa fakat anlamı büyük bir kelime söylenmek istenebilir. Bu kapsamda söylenecek kelimelerin başında bilmukabele gelir. Bahse konu kelime sıklıkla kullanılmasa da yeri geldiğinde kullanımı uygundur.

Bilmukabele kelimesi, karşılık olarak söylenen bir sözdür. Kelimenin tam olarak anlamı ise "ben de, ben de size, sizlere de, size de" demektir. Bu kelime kullanılarak tek bir kelime ile büyük bir anlam taşıyan bir sözü karşı tarafa aktarabilirsiniz.

Bilmukabele Ne Zaman Söylenir?

Bilmukabele kelimesi, karşı tarafın söylediği söze karşılık söylenir. Bu kelime söylendiğinde karşı tarafa "karşılık olarak, aynı şekilde" mesajı verilir. Ayrıca karşı tarafla aynı duyguların paylaşıldığı da ifade edilmiş olur. Söz konusu kelimenin kullanımına örnek olarak aşağıdaki cümleler verilebilir.

A kişisi: Hürmet ederim.

B kişisi: Bilmukabele (ben de size hürmet ederim anlamında kullanılır)

A kişisi: Bugün çok mutlu hissediyorum kendimi.

B kişisi: Bilmukabele (ben de aynı şekilde hissediyorum anlamı katar)