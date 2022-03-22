Bin okul çevre dostu oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
'ın öncülük ettiği "Katı Atık" projesinin yaygınlaşması amacıyla Milli Eğitim
Bakanlığı "okullarda sıfır atık" hamlesi için harekete geçti. Toplam bin okul "çevre dostu" olacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
"Bu okullarda yağmur suları bahçe ve tuvaletlerde kullanılacak. Yemekhane atıkları gübre haline getirilerek çiçek yetiştirilecek" dedi. Bakan Özer "Okullarımızın enerji ihtiyacını mümkün olduğunca enerji panelleri üzerinden karşılayacağız. Su tasarrufu ile ilgili mekanizmalar olacak. Lavabo bataryaları, aydınlatmalar değişecek. Yemekhanelerin tüm gıda atıklarından gübre elde edilecek ve çiçek yetiştirilecek" dedi. Okuldaki kütüphanelerin de geri dönüşüm yoluyla oluşturululduğunu anlatan Bakan Özer "Şu ana kadar 328 tane okulda, geri dönüşüm yoluyla sıfır atık kütüphanesi yaptık. Çevre dostu okullar birer mükemmeliyet merkezi olacak" diye konuştu.