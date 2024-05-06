"Bingöl Deprem Çalıştayı" programı, Bingöl Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti

Programa Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu gibi önemli isimler konuşmacı olarak katıldı.

Yılmaz, programda Türkiye'nin aktif fay hatlarına sahip olduğunu ve deprem riskinin yüksek olduğunu belirtti. Depremlerin beklenmedik doğal afetler olduğunu ancak doğru davranışlar ve önceden alınacak önlemlerle hasarın azaltılabileceğini vurguladı. Bingöl'ün 2003 ve geçen yıl yaşanan depremlerden etkilendiğini ve bu afetler sonrasında başarılı iyileştirme operasyonlarının gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yılmaz, Bingöl'de riskli binaların tespit edilerek dönüşümünün gerçekleştirildiğini ve kentsel dönüşüm kapsamında yapılan konut ve dükkanların hak sahiplerine teslim edildiğini açıkladı. Ayrıca, Türkiye'nin afetlere dayanıklılığını artırmak ve afet yönetimini daha etkin hale getirmek için bilimsel alanda bir seferberlik başlattıklarını dile getirdi.

Yılmaz, Bingöl'ün deprem risklerini ortaya koymak ve ulusal afet yönetimine katkıda bulunmak amacıyla yapılan çalışmalara değindi. Bölgedeki su kaynakları ve verimli ovalar göz önüne alınarak depreme dayanıklı yeni gelişim bölgelerinin belirlenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Bingöl Üniversitesi ve diğer üniversitelerin, Doğu ve Kuzey Anadolu Fay Zonları çevresinde yapılan araştırmalarla Deprem Master Planı'nın ve Entegre Risk Afet Yönetim Sistemi'nin altyapısının oluşturulduğunu ifade etti.

Yılmaz, çalıştayın Bingöl ili ve bölgesine deprem hazırlıkları açısından önemli ışık tutacağına ve ülke geneline örnek teşkil edebilecek bir çalışma olacağına inandığını belirtti.