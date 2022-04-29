Bir Arada Nasıl Yazılır? TDK Bİrarada Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Birleşik kelimeler sadece birleşik yazılan kelimeleri değil ayrıca iki ayrı kelimeden oluşan ve ayrı yazılan kelimeleri de ifade etmektedir. Yani bir kelime ile ilgili birleşik kelime ifadesini gördüğümüz zaman birleşik yazıldığını düşünmemeliyiz. Unutmamamız gerekiyor ki kelimeler okunduğu gibi yazılmaz. Söylerken yazım yanlışlarını fark etmeyeceğimiz gibi yazarken yazım kurallarına dikkat etmemiz gerekir. Günlük hayatta kullandığımız kelimelerden bir arada nasıl yazılır? Hep beraber detaylara bakalım.

Bir Arada Nasıl Yazılır?

Kelime anlamı olarak topluca, toplu durumunda anlamına gelen bir kelimedir. Cümle içlerinde zarf olarak karşımıza çıkan bu kelimenin Türk Dil Kurumuna göre doğru yazılışı "BİR ARADA" şeklinde ayrı yazılışıdır. Cümle içinde doğru kullanımı için bir arada kelimesi ayrı yazılmalıdır.

Bir Arada Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

İş yerinde bir arada bulunduğumuz insanların düşünceleri bizim için çok önemlidir. (Doğru)

Birarada ve mutlu bir aile olduğumuzu düşünüyorlar. (Yanlış)

Bir Arada TDK Doğru Yazımı