Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Bir Arada Nasıl Yazılır? TDK Bİrarada Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
Giriş Tarihi: 29.4.2022 15:17 Son Güncelleme: 29.4.2022 15:17

Bir Arada Nasıl Yazılır? TDK Bİrarada Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Bir Arada Nasıl Yazılır? TDK Bİrarada Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Dilimizin zenginliği ve çok çeşitliliği bazen kelimelerin yazılışları ile ilgili kafa karışıklığı yaşamamıza sebebiyet verebilmektedir. Özellikle iki farklı kelimeden oluşan kelimelerin yazılışlarının birleşik mi yoksa ayrı mı olduğunu düşünmek zaman kaybına sebep olmaktadır. İki farklı kelimeden oluşan birleşik kelimelerin yazım yanlışları ile ilgili sorular günümüzde sınavlarda da sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Hem yaşam kalitemizi arttırıp yazım yanlışlarının önüne geçmek hem de gireceğimiz sınavlarda karşılaşacağımız yazım yanlışı sorularını doğru cevaplamak için kelimelerin doğru yazılışlarını öğrenmeliyiz. En sık yanlış yazılan kelimelerden biri olan birarada nasıl yazılır? Eğer siz de bu kelimesinin doğru yazılışı ile ilgili şüphelere kapıldıysanız doğru yerdesiniz. Peki doğru yazılışı bir arada mı? Birarada mı? İşte tüm detaylar.

Birleşik kelimeler sadece birleşik yazılan kelimeleri değil ayrıca iki ayrı kelimeden oluşan ve ayrı yazılan kelimeleri de ifade etmektedir. Yani bir kelime ile ilgili birleşik kelime ifadesini gördüğümüz zaman birleşik yazıldığını düşünmemeliyiz. Unutmamamız gerekiyor ki kelimeler okunduğu gibi yazılmaz. Söylerken yazım yanlışlarını fark etmeyeceğimiz gibi yazarken yazım kurallarına dikkat etmemiz gerekir. Günlük hayatta kullandığımız kelimelerden bir arada nasıl yazılır? Hep beraber detaylara bakalım.

Bir Arada Nasıl Yazılır?

Kelime anlamı olarak topluca, toplu durumunda anlamına gelen bir kelimedir. Cümle içlerinde zarf olarak karşımıza çıkan bu kelimenin Türk Dil Kurumuna göre doğru yazılışı "BİR ARADA" şeklinde ayrı yazılışıdır. Cümle içinde doğru kullanımı için bir arada kelimesi ayrı yazılmalıdır.

Bir Arada Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

  • İş yerinde bir arada bulunduğumuz insanların düşünceleri bizim için çok önemlidir. (Doğru)
  • Birarada ve mutlu bir aile olduğumuzu düşünüyorlar. (Yanlış)

Bir Arada TDK Doğru Yazımı

  • Bir arada (doğru kullanım)
  • Birarada (hatalı kullanım)

ARKADAŞINA GÖNDER
Bir Arada Nasıl Yazılır? TDK Bİrarada Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA